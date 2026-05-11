Stričević se obrušio na Ivoševića: "Koliko moraš biti politički zloban? Dok oporbi ostaju osorni Facebook statusi, Grad Split radi..."

Nakon objave Bojana Ivoševića o ponovljenom postupku javne nabave za projektiranje Centra za starije na Pazdigradu, reagirao je gradski vijećnik HDZ-a Bruno Stričević.

"Koliko moraš biti politički zloban da se izruguješ projektu kakav Split čeka desetljećima?", poručio je Stričević, reagirajući na kritike oporbenog vijećnika koji je postupak javne nabave nazvao podrugljivom sintagmom o "pogledu na groblje":

Stričević ističe kako se postupak javne nabave vraća na novi pregled i ocjenu, ali da se time ne dovodi u pitanje nastavak projekta. "Ono najvažnije ostaje nepromijenjeno: projekt Centra za starije ide dalje", naveo je.

Dodao je i kako se paralelno rade i drugi gradski projekti. "Istodobno se projektiraju priuštivi stanovi za mlade na nekoliko gradskih lokacija, dok je idejni projekt Centra za autizam nedavno predstavljen u Banovini", rekao je Stričević, naglasivši da su to projekti koji su trenutno u tijeku.

"Za ovu Gradsku upravu to su projekti u tijeku. Za prethodnu su bili misaona imenica", poručio je.

Na kraju je istaknuo kako, prema njegovim riječima, "dok oporbi ostaju osorni Facebook statusi, Grad Split na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Šutom radi na projektima za mlade, starije i sugrađane s posebnim potrebama".