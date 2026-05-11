Kaštelani još jednom pokazali veliko srce!

Jedan od načina obilježavanja humanosti, dobrote i pružanja pomoći je u nesebičnom darivanju krvi na Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Darivatelji iz Kaštela su to pokazali još jednom na akciji održanoj u Kaštel Novom. Akciji se odazvalo 46 darivatelja, 5 je odloženo, a 41 osoba je darovala krv, piše Portal.hr.

U prostorima opće gimnazije u Kaštel Novom je tako održana još jedna u nizu iznimno važnih akcija darivanja krvi, u organizaciji kaštelanskog ogranka Crvenog Križa - GDCK Kaštela. Povremeno u medijima čitamo apele splitskih bolnica za darivateljima krvi, a zalihe krvi KBC Split jasno pokazuju zašto je tako. Krv ne može darivati svatko, potrebno je uzeti u obzir zdravlje samog darivatelja kao i potencijalne rizike za one koji će krv primiti, pa su uvjeti rigorozni. Ipak, i u ovoj akciji kao i većini prošlih, velika većina darivatelja/ica je zadovoljila uvjete. GDC Kaštela od srca zahvaljuje svim vjernim darivateljima, među kojima i onima koji po prvi put sudjeluju.

U ovoj akciji darivanja krv su uspješno darovali, abecednim redom: Alajbeg Dušan, Babić Ivica, Berket Željko, Biliškov Hrvoje, Biuk Ante, Biuk Tomislav, Bralić Petar, Ćudina Marin, Dvornik Josip, Đikić Mario, Jadrić Ivana, Jadrić Joško, Jelinić Sandra, Kapov Petar, Kelava Hrvoje, Kojundžić Kristijan, Krvavica Darko, Kuzmanić Petar, Marinčić Davor, Matijaš Ivan, Medić Tomislav, Opačak Marko, Palada Filip, Perković Viktor, Pribudić Mario, Radić Marko, Rajić Ivan, Sirovica Jakov, Sirovica Marijana, Skopljak Frano, Strmić Daniela, Sudar Marija, Sudar Marijana, Šarić Andro, Šimić Ante Mario, Šunjerga Ante, Tranfić Ante, Udovičić Tihomir, Vidić Ivan, Voloder Danijela, Žanić Kristijan, piše Portal.hr.

Darovana krv spašava život, a ujedno je i znak osobnog fizičkog zdravlja pa je status darivatelja krvi pokazatelj plemenitosti kao i ispravnog načina življenja. U Hrvatskoj se godišnje prikupi oko 190.000 doza krvi - brojka koja zvuči visoko, ali uvidom zalihe krvi u KBC Split i ostalim bolnicama jasno je kako uvijek postoji potreba za novim, stalnim darivateljima, a posebice osobama koje imaju krvne grupe poput 0 (nula). Također, darivanjem krvi možete besplatno saznati vlastitu krvnu grupu, podatak koji se inače plaća. Kultura darivanja krv u Hrvatskoj je prisutna već više od pola stoljeća, a lijepo je i vidjeti da su se istoj ovog puta odazvali i srednjoškolci te mlađe osobe, što daje nadu da će se kultura i nastaviti.