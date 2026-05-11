PubTalk “Važnost promatranja obale” stiže u Split

Naša obala često se doživljava kao nešto trajno i nepromjenjivo, no promjene u obalnom području događaju se svakodnevno - tiho, postupno i često izvan našeg vidokruga. Upravo zato satelitske tehnologije imaju sve važniju ulogu u praćenju obale, mora i okolišnih procesa koji utječu na prostor u kojem živimo. U sklopu projekta Pozdravi svemir, koji financira Europska svemirska agencija (ESA), a podržava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, u Splitu će se održati PubTalk “Važnost promatranja obale”. Događanje je namijenjeno široj javnosti, znatiželjnicima, studentima, stručnjacima, predstavnicima lokalne zajednice i svima koje zanima kako nam svemirske tehnologije pomažu bolje razumjeti promjene na Zemlji.

PubTalk će se održati u petak, 15. svibnja 2026. u 18:30 sati u Caffe baru Fantasy, Dračevac 3D, Split, u sklopu Tehnološkog centra Split. Kroz opušten format predavanja i razgovora otvorit će se tema promatranja obalnog područja, satelitskih snimaka i njihove primjene u zaštiti, planiranju i održivom upravljanju obalom.

O temi će govoriti Mirna Bušić, magistra inženjerka geodezije i geoinformatike te voditeljica projekata u tvrtki LIST LABS d.o.o. U svom radu bavi se razvojem GIS aplikacija, prostornim podacima te primjenom satelitskih podataka i strojnog učenja u projektima realiziranima u suradnji s Europskom svemirskom agencijom.

Drugi predavač je Ivan Tekić, voditelj Zavoda za upravljanje prirodnim resursima u Oikon d.o.o. – Institutu za primijenjenu ekologiju. Po struci je geograf s doktoratom Sveučilišta u Nottinghamu, a u Oikonu se bavi primjenom satelitskih snimaka i GIS analiza za praćenje promjena u okolišu, s posebnim fokusom na korištenje i pokrov zemljišta, zdravlje ekosustava te nadzor hrvatske obale.

Cilj projekta Pozdravi svemir je približiti svemirske tehnologije javnosti i pokazati kako one nisu rezervirane samo za astronaute i znanstvene laboratorije, nego su već danas dio svakodnevnog života: od navigacije i vremenske prognoze do praćenja okoliša, mora, poljoprivrede i klimatskih promjena. Projekt uključuje edukativne programe, škole, PubTalk susrete, planetarijske predstave i aktivnosti kojima se jača svijest o mogućnostima koje svemirski sektor otvara Hrvatskoj.

Ulaz je slobodan uz prethodnu prijavu putem prijavnice na stranici događanja.