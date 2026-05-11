Splitski prijevoznik otvoreno o kaosu u sezoni, cijenama i gostima koji traže sigurnost: “Dogovor s gostom za nas je svetinja”

U vremenu kada je prijevoz često sveden na brzinu i improvizaciju, Secure Drive gradi drukčiji standard – onaj u kojem su sigurnost, točnost i profesionalnost temelj svake vožnje. Iza tvrtke stoji Karlo Čulina, dugogodišnji prijevoznik koji je iskustvo iz svakodnevnog rada pretočio u uslugu bez kompromisa. Kroz razgovor otkriva kako je nastala ideja za Secure Drive, zašto su povjerenje i transparentnost danas ključni te kako izgleda poslovanje u sve zahtjevnijem tržištu transfer prijevoza.

Kako je nastala ideja za pokretanje Secure Drive?

„Ideja je sazrijevala godinama rada u prijevozu, to mi je strukovni poziv, ne samo posao. Iz svakodnevnog kontakta s putnicima vidio sam koliko frustracija može nastati iz naizgled jednostavnih stvari: nejasna cijena, vozač koji kasni, vozilo koje ne odgovara obećanom. Odlučio sam izgraditi servis koji te probleme rješava već u korijenu. Secure Drive nije marketinška floskula, to je opis standarda kojeg se držim svaki dan: sigurnost, točnost, čistoća vozila i urednost u svakom detalju. Sve sto nudimo dostupno je na splittransfers.hr.“

Po čemu se vaša usluga razlikuje od klasičnog taxi i transfer prijevoza?

„Razlika je u pristupu i vrijednostima. Radimo proaktivno: klijent unaprijed zna točnu cijenu, dobiva potvrdu rezervacije i sve potrebne informacije još prije nego sto sjedne u vozilo. Naši postulati - sigurnost, točnost, kvaliteta i čistoća - nisu prazne riječi, nego svakodnevna praksa. Bio to poslovni putnik ili obitelj na godišnjem odmoru, svaki klijent dočekan je s istom razinom pažnje i profesionalnosti. Ponudu svih transfernih usluga možete pregledati na splittransfers.hr/transfers.“

Tko su najčešći klijenti?

„Baza klijenata je raznolika. Dvije skupine se posebno ističu: poslovni putnici koji redovito koriste aerodromske i lučke transfere i kojima je pouzdanost apsolutni prioritet, te turisti, najčešće obitelji ili parovi, koji žele odmor koji počinje mirno, već od trenutka slijetanja. Obje skupine cijene isto: da se sve odvija točno onako kako je dogovoreno.“

Koje su najčešće relacije i postoji li sezonalnost?

„Najfrekventnije relacije su između aerodroma i grada, u oba smjera, svakodnevno. Detalje aerodromskog transfera klijenti mogu pronaći na splittransfers.hr/split-airport. No bilo koji dan u tjednu spremni smo pružiti uslugu transfera na području cijele Dalmacije, od Dubrovnika i Mostara do Šibenika i Makarske. Sezonalnost je izražena, ali svjesno razvijamo poslovne transfere kroz cijelu godinu kako bismo zadržali stabilan ritam i kvalitetu usluge čak i u vršnom opterećenju.“

Što klijenti danas najviše traže?

„Transparentnost i predvidljivost. Suvremeni putnik naviknut je na jasnoću: želi znati što plaća, kada dolazi vozač i kakvo vozilo može očekivati. Sve vise klijenata traži i komunikaciju na engleskom jeziku, pomoć s prtljagom i vozilo prilagodbeno specifičnim potrebama. Mi to nastojimo predvidjeti, bez da klijent mora posebno tražiti.“

Kako se tržište promijenilo i kakva je konkurencija?

„Liberalizacija je značajno promijenila tržište i, nažalost, na nekim mjestima utjecala na pad ukupne kvalitete. Kad posredničke aplikacije postanu primarni kanal, gost lako postane samo broj u sustavu. Oni koji se transferima bave izravno, bez posrednika, imaju prirodan interes čuvati svog gosta jer im je reputacija jedini kapital. Secure Drive odnose gradi upravo na taj način.“

Kako prometne gužve utječu na kvalitetu usluge?

„Svake sezone Split postaje taoc prometnog kaosa, to je realnost s kojom svaki prijevoznik mora računati. Iskustvo iz prijašnjih godina ohrabruje nas da se s tim izazovima nosimo smirenije i spremnije. Poznajemo rute, pratimo prometnu situaciju u realnom vremenu i uvijek savjetujemo klijentima da ostave dovoljnu vremensku rezervu.“

Koliko su pouzdanost i sigurnost važni i kako ih osiguravate?

„To su dvije vrijednosti oko kojih je Secure Drive i izgrađen. Pouzdanost znači: ako sam rekao u osam, dolazim u osam, bez izgovora. Sigurnost znaci propisno tehničko stanje vozila, čistoća, mirna vožnja i poštivanje prometnih propisa, bez obzira na to koliko klijent zuri. Klijenti koji su jednom vozili s nama uglavnom se vraćaju. To mi je potvrda koja najviše znaci.“

Možete li podijeliti zanimljivu situaciju iz prakse?

„Pamtim poslovne klijente s vrlo uskim vremenskim oknom između sastanka u Splitu i polaska broda za Anconu. U zadnjem trenutku promijenili su lokaciju preuzimanja. Brzo sam prilagodio rutu i isporučio ih na luku s pet minuta na pretek. Rekli su: 'Nismo vjerovali da će biti moguće.' Za mene, normalan radni dan.“

Koliko tehnologija utječe na vaše poslovanje?

„Online rezervacije kljucan su dio naše dostupnosti. Klijenti rezerviraju u bilo koje doba, a potvrda stiže odmah. Koristimo i WhatsApp jer je međunarodnim gostima prirodniji od klasičnih kanala. Tehnologija pomaže, ali ne smije zamijeniti osobni kontakt i povjerenje koje se gradi s vremenom. Rezervacije su dostupne 24/7 putem splittransfers.hr.“

Koji su planovi za budućnost?

„Dugoročni cilj je pridonijeti turističkoj kvaliteti grada u kojemu sam rođen, dosljednim držanjem standarda Secure Drivea. Uz transfere, nudimo i izlete i ekskluzivne ture za one koji žele više od samog prijevoza, detalje možete pronaći na splittransfers.hr/excursions. Vjerujem da upravo ta dosljednost donosi sve čvršću vezu s klijentima, na obostrano zadovoljstvo.“

Očekivanja za sezonu i komentar na nečasne prakse?

„Nadamo se dobroj sezoni i spremni smo odgovoriti svim izazovima. Što se tiče prenaplata, moji gosti mogu biti sigurni da ono što je dogovoreno ostaje nepromijenjeno. Nas dogovor je svetinja.“

