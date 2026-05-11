Veliko priznanje u Splitu: Nagrada otišla u ruke poznatog člana Radio kluba “Marjan”

Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture je na 17. sjednici održanoj 9.svibnja 2026. godine donio Odluku o dodjeli Nagrade HZTK za 2025. godinu. Nagrade su dodijeljene zaslužnim djelatnicima s područja tehničke kulture u našoj zemlji. Dodijeljena je jedna nagrada za životno djelo, pet pojedinačnih nagrada za rad u 2025. godini, te još pet skupnih nagrada također za prošlu godinu.

Gospodin Deže Kučera, umirovljenik, dipl. ing. prehrambene tehnologije iz Belog Manastira, nagrađen je Nagradom za životno djelo HZTK-e za 2025. godinu. Nagrada mu je dodijeljena za doprinos kojega je u više od 45 godina djelovanja dao širenju i oplemenjivanju tehničke kulture, poglavito, fotografskog i filmskog stvaralaštva, na području grada Belog Manastira i Osječko-baranjske županije.

Kao pojedinci, nagrađeni su: Danijel Akerman, mag. ing. računarstva iz Karanca, Katica Mikulaj Ovčarić, mag. ing. geoing. iz Čakovca, Rolando Milin, ing. elektrotehnike (telekomunikacija) iz Splita, Zvonimir Plišić iz Zagreba i Ljubomir Pozder, mag. ing. nav. arch. iz Rijeke. Skupne nagrade su, pak, uručene udrugama Akademsko politehničko društvo APOLD Rijeka, Društvo pedagoga tehničke kulture Zadar, Društvo za edukaciju van okvira iza Zagreba, Foto-kino klub Đakovo i Hrvatski fotosavez iz Zagreba.

Među dobitnicima je i Rolando Milin, predsjednik Radio kluba "Kaštilac" i tajnik Radio kluba "Marjan", te član Upravnog odbora Zajednice tehničke kulture grada Splita. Milin je nagrađen za doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture, te za međunarodnu promidžbu hrvatskog radioamaterizma.

U obrazloženju odluke o dodjeli nagrade se kaže:

Dugogodišnji istaknuti radioamater u Republici Hrvatskoj, Milin je u razdoblju od 2020.-2024. bio predsjednik krovne organizacije radioamatera u Hrvatskoj – Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Više od 30 godina volonterskog rada posvetio je razvitku radioamaterizma, od lokalne do nacionalne razine. Kao predsjednik Radiokluba Kaštilac aktivno je uključen u osiguravanje preduvjeta za funkcioniranje i rad kluba, a tijekom 2025. radio je na modernizaciji klupske tehničke opreme i uključivanju novih članova, s posebnim naglaskom na djecu i mlade. Zahvaljujući njegovu radu i zalaganju, Radioklub Kaštilac izrastao je u prepoznatljivo regionalno središte tehničke izvrsnosti.

U 2025. godini volonterski je obnašao i funkciju tajnika Radiokluba Marjan, jedne od najstarijih tehničkih udruga u gradu Splitu, osiguravajući stabilno administrativno i organizacijsko funkcioniranje kluba.

Utemeljitelj je, organizator i voditelj Ljetnog radioamaterskog kampa Zvjezdano selo Mosor, sedmodnevnog kampa na kojem se svakog ljeta oko 20-ak djece iz Hrvatske upoznaje s osnovama radioamaterizma i elektronike; organizator je tehničkog dijela županijskog natjecanja mladih tehničara u P-području Radiokomunikacije, te koordinator međunarodnog tehničkog projekta visoke razine (TX9A) i voditelj hrvatskih radioamaterskih ekspedicija na otok Reunion (2019.) i na Samou (2023.).

U 2025. dao je posebno značajan doprinos međunarodnoj promidžbi hrvatskog radioamaterizma, sudjelujući u organizaciji i vođenju hrvatske radioamaterske ekspedicije TX9A na Australske otoke (otok Tubuai), Tahiti. Tijekom ekspedicije ostvarene su tisuće radio veza s radioamaterima diljem svijeta. U području radiogoniometrije (ARG) u 2025. bio je glavni koordinator i tehnički realizator sudjelovanja kadetskih i juniorskih ekipa Radiokluba Kaštilac i Radiokluba Marjan u natjecanjima Hrvatske ARG lige.

U 2025. godini nastavio je kontinuitet stručnih priprema natjecatelja za natjecanje mladih tehničara od županijske do državne razine. Pod njegovim stručnim vodstvom, natjecatelj iz Radiokluba Kaštilac i natjecatelj iz Radiokluba Marjan osvojili su prva mjesta na županijskom natjecanju mladih tehničara, a na 67. natjecanju mladih tehničara Republike Hrvatske (šk. god. 2024./2025.) koje je održano u Segetu Donjem, učenici pod njegovim mentorstvom osvojili su 4. i 18. mjesto.

Njegov dugogodišnji volonterski angažman, stručnost i posvećenost razvitku tehničke kulture, posebice, radioamaterizma, očituju se mjerljivim rezultatima na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini - izvijestili su iz Zajednice tehničke kulture Split.