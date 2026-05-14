Večeras druga polufinalna večer Eurosonga: Kladionice izdvojile deset mogućih finalista

Večeras se održava druga polufinalna večer Eurosonga, a prema trenutačnim procjenama kladionica već se nazire tko bi mogao izboriti mjesto u velikom finalu.

Prema dostupnim podacima, najveće izglede za prolazak imaju Danska i Australija, kojima kladionice daju čak 96 posto šanse za plasman u finale. Dansku predstavlja Torpegaard Lund s pjesmom Før vi går hjem, dok Australiju predstavlja poznata Delta Goodrem s pjesmom Eclipse.

Odmah iza njih nalazi se Rumunjska, koju predstavlja A. Căpitănescu s pjesmom Choke Me. Rumunjska prema kladionicama ima 95 posto izgleda za prolazak.

Leléka visoko na ljestvici, među sigurnijim finalistima

Vrlo visoko kotira i Leléka s pjesmom Ridnym, kojoj kladionice daju 94 posto šanse za plasman u finale. Time se Leléka svrstala među najsigurnije kandidate večerašnje druge polufinalne večeri.

Među favoritima je i Bugarska, koju predstavlja Dara s pjesmom Bangaranga. Prema kladionicama, Bugarska ima 91 posto šanse za ulazak u finale.

Borba za posljednja mjesta bit će neizvjesna

Prema kladioničarskim prognozama, u finale bi se večeras mogle plasirati i Albanija te Češka, koje obje imaju po 82 posto šanse. Albaniju predstavlja Alis s pjesmom Nân, dok Češku predstavlja Daniel Žižka s pjesmom Crossroads.

U krugu zemalja koje bi također mogle proći nalaze se Malta, Cipar i Norveška. Malta s pjesmom Bella, koju izvodi Aidan, ima 78 posto izgleda, Cipar s Antigoni i pjesmom Jalla ima 67 posto, dok Norveška, koju predstavlja Jonas Lovv s pjesmom Ya ya ya, prema kladionicama ima 63 posto šanse.

Na samom rubu plasmana u finale nalaze se Latvija i Švicarska. Latviji kladionice daju 43 posto šanse, a Švicarskoj 42 posto, što znači da bi upravo ove dvije zemlje mogle voditi jednu od najneizvjesnijih borbi večeri.

Slabije izglede trenutačno imaju Armenija s 32 posto, Luksemburg s 30 posto te Azerbajdžan, kojem kladionice daju tek 8 posto šanse za prolazak.

Hrvatice već u finalu i rastu na kladionicama

Podsjetimo, hrvatske predstavnice, cure iz grupe Lelek, već su se plasirale u finale. Prema trenutačnom stanju na kladionicama, nalaze se na 12. poziciji, uz tendenciju rasta na ljestvicama, što dodatno podiže očekivanja uoči velike završnice Eurosonga.