Kada kronična bolest postaje hitna? U Splitu se održava važan medicinski tečaj

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 15. i 16. svibnja održava se tečaj trajne medicinske edukacije prve kategorije pod nazivom "Što je hitno u kroničnim bolestima?".

Tečaj organizira Klinika za unutarnje bolesti KBC-a Split, u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu i Hrvatskim liječničkim zborom – podružnica Split. Namijenjen je liječnicima obiteljske medicine, hitne medicine, javnog zdravstva te specijalizantima svih internističkih struka.

Sve veći izazov za zdravstveni sustav

Kako ističu organizatori, porast učestalosti kroničnih nezaraznih bolesti u suvremenoj populaciji prati i sve veći broj akutnih pogoršanja koja nerijetko zahtijevaju hitnu dijagnostičku obradu i terapijski pristup.

U svakodnevnoj kliničkoj praksi, osobito na razini primarne zdravstvene zaštite i hitne medicine, jedan od ključnih izazova je razlikovanje stanja koja zahtijevaju neodgodivu intervenciju od onih koja se mogu zbrinjavati u okviru redovite skrbi. Takve okolnosti dodatno naglašavaju važnost racionalnog korištenja dostupnih resursa, ali i osiguravanja kontinuiteta te kvalitete zdravstvene zaštite.

Multidisciplinarni pristup internističkim hitnoćama

Tečaj je koncipiran kao multidisciplinarni edukacijski program koji obuhvaća ključna područja interne medicine, među kojima su nefrologija, infektologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, pulmologija, kardiologija, hematologija i intenzivna medicina.

Cilj je sustavno prikazati hitna stanja u kroničnim bolestima, s posebnim naglaskom na kliničko prepoznavanje, inicijalno zbrinjavanje te donošenje pravovremenih i utemeljenih odluka na različitim razinama zdravstvenog sustava. Integracijom suvremenih smjernica, kliničkog iskustva i primjera iz prakse želi se dodatno osnažiti kompetencije liječnika u svakodnevnom radu.

Organizatori očekuju da će sadržaj tečaja pridonijeti boljem razumijevanju složenosti ovih kliničkih stanja, unaprijediti suradnju između primarne i bolničke zdravstvene zaštite te potaknuti daljnje stručno usavršavanje u području hitnih stanja unutar kroničnih bolesti. Voditeljica tečaja je izv. prof. dr. sc. Daniela Marasović Krstulović.