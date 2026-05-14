VIDEO Splitski bend "Vojni Rock" predstavio prvu autorsku pjesmu. Evo kako zvuči

Splitski rock bend Vojni Rock objavio je svoju prvu autorsku pjesmu "Šta će oni reć’", kojom najavljuje novi stvaralački period i ljetnu koncertnu sezonu.

Bend nastao prije godinu dana

Vojni Rock nastao je prije godinu dana, a članovi benda u tom su razdoblju radili na novim pjesmama i gradili prepoznatljiv koncertni izričaj. Publika ih je dosad imala priliku čuti na St-artu, motopartyju i drugim događanjima, a tijekom ljeta očekuju ih nove svirke. Bend čine Sandra Poljak na vokalu, Marijeta Cetinić na bas gitari, Mislav Gudelj na solo gitari, Petar Lučić na ritam gitari i Luka Banov na bubnjevima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vojni Rock prepoznatljiv je po energičnim nastupima koji ponesu publiku, ali i po neopterećenom stavu koji se, kako ističu iz benda, može prepoznati i u njihovoj prvoj zajedničkoj pjesmi.

"U pjesmi 'Šta će oni reć'" pričamo o neopterećenosti tuđim mišljenjem, uživanju u trenutku i skupljanju pozitivne energije", poručuju iz benda. Tekst i glazbu za pjesmu napisala je Sandra Poljak, dok je aranžman nastao zajedničkim radom benda. Tonsko snimanje, mix i mastering potpisuje Ivan Komić.

Objavljen i videospot

Uz pjesmu je objavljen i videospot koji je režirala i montirala Matea Parat, koja je snimila i većinu materijala. Gafferica i asistentica kamere bila je Dora Tadić, dok je scene s nastupa na St-artu snimio Toni Banov.