Rakitić odgovorio na glasine o odlasku: "Svako malo me iznenade takvi napisi"

Tijekom dana javnosti se proširila vijest kako Ivan Rakitić odlazi iz Hajduka. Vijest je prvi objavio njemački Sky Sport, a kako to obično biva, ubrzo se proširila i hrvatskim medijima. Kako navode Nijemci, jedna od opcija je povratak u njihovu državu uz koju Rakitića veže Schalke, klub koji ga je lansirao u igračku stratosferu.

Ipak, navodi su netočni. Portalu 24sata javio se direktor Hajduka i sve demantirao.

"Svako malo i mene iznenade neki napisi o mojoj budućnosti. Jedino što vam zasad mogu službeno reći jest da ja nikakvu odluku nisam donio niti sam se o tome konzultirao s čelnicima Hajduka", rekao je Ivan Rakitić za spomenuti portal. Rakitić je u Hajduk stigao u ljeto 2024. kao veliko pojačanje, a nakon jedne sezone zaključio je igračku karijeru i preselio se u upravljačku strukturu kluba.

Prvo je radio kao pomoćnik sportskog direktora Gorana Vučevića, no i nakon njegova odlaska te dolaska Roberta Grafa Rakitić je naglasio kako će nastaviti raditi. I sam Poljak nakon dolaska na Poljud istaknuo je kako je Rakitić jedan od ljudi s kojima će uskoro surađivati, zajedno s trenerom Gonzalom Garcijom, kako bi što bolje odradili predstojeći ljetni prijelazni rok.

