PROMETNA NESREĆA KOD DICMA Četiri osobe prevezene u bolnicu, cesta potpuno zatvorena

Policija poziva vozače na dodatan oprez i strpljenje

Na državnoj cesti D1 na području Dicma danas oko 17:20 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.

Kako doznajemo iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, četiri osobe su prevezene u bolnicu. Sve osobe bile su pri svijesti na mjestu nesreće.

Na terenu se provodi očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja o okolnostima ove prometne nesreće.

Zbog nesreće je državna cesta D1 na navedenoj dionici u potpunosti zatvorena za promet, a promet se odvija zaobilaznim pravcima. Policija poziva vozače na dodatan oprez i strpljenje.

