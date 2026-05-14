VIDEO Supermoderna jahta s umjetnom inteligencijom snimljena u splitskoj luci

Zanimljiva i moderna jahta ovih je dana privukla pažnju u splitskoj luci. Riječ je o impresivnom motornom katamaranu Seawolf X, dugom 43 metra, koji svojim izgledom i tehnologijom ne prolazi nezapaženo.
Dizajn poput sportskog automobila
Jahtu je izgradio talijanski brodograditelj Rossinavi, a isporučena je 2024. godine. Za njezin dizajn zaslužan je Fulvio De Simoni Yacht Design, dok se plovilo ističe niskom i aerodinamičnom siluetom koja podsjeća na sportski automobil. Osim atraktivnog izgleda, Seawolf X posebnu pažnju privlači i naprednim tehnološkim rješenjima. Opremljen je hibridno-električnim sustavom pogona, koji može smanjiti potrošnju goriva i do 75 posto.
Umjetna inteligencija na brodu
Jedna od najzanimljivijih značajki ove jahte je korištenje sustava umjetne inteligencije. Taj sustav upravlja energijom na brodu te optimizira udobnost gostiju, čime Seawolf X spada među tehnološki najnaprednija plovila svoje klase.
Jahta može primiti najviše 12 gostiju u pet luksuznih apartmana, a među sadržajima se ističe i bazen na krmi.