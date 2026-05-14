Zbog najavljenog nevremena odgođen Dan srednjih škola u Splitu

Zbog najavljenog nevremena, kiše i pljuskova, odgađa se održavanje manifestacije Dan srednjih škola 2026. godine, koja se trebala održati u subotu, 16. svibnja, tijekom jutarnjih sati. O odgodi je izvijestila Splitsko-dalmatinska županija, odnosno Ured za prosvjetu.

Poznat novi termin održavanja

Manifestacija će se, prema novom rasporedu, održati u subotu, 23. svibnja 2026. godine, u vremenu od 9 do 14 sati. Mjesto održavanja ostaje isto – Trg Gaje Bulata, ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Split.

Dan srednjih škola ispred HNK Split

Dan srednjih škola tradicionalno je prilika da se učenici završnih razreda osnovnih škola i njihovi roditelji informiraju o srednjoškolskim programima, mogućnostima upisa i obrazovnim smjerovima koje nude škole s područja Splitsko-dalmatinske županije.