Ratko Mladić neće na slobodu!

Međunarodni mehanizam za kaznene sudove odbio je zahtjev Ratka Mladića za prijevremeno puštanje na slobodu zbog narušenog zdravstvenog stanja, javlja Radio Sarajevo. Mladić, koji je pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, tražio je puštanje iz zdravstvenih razloga. Međutim, predsjednica Mehanizma Graciela Gati Santana zaključila je da za takvu odluku nema osnove.

U obrazloženju odluke navedeno je da Mladiću u Nizozemskoj nije uskraćen nijedan oblik liječenja koji bi mu bio dostupan negdje drugdje. Sud je ocijenio da su uvjeti u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih naroda i zatvorskoj bolnici dovoljno kvalitetni da mu se osigura potrebna skrb i dostojanstvo, bez da pritvorski režim predstavlja nečovječno ili ponižavajuće postupanje. Iako je, prema odluci, Mladićevo zdravstveno stanje vrlo ozbiljno i pogoršava se, sud je zaključio da je riječ o posljedicama kroničnih i višestrukih bolesti, a ne o akutnoj terminalnoj bolesti brzog napredovanja.

Omogućen mu je kontakt s obitelji

Kako javlja Radio Sarajevo, predsjednica Mehanizma navela je i da Mladić prima sveobuhvatnu medicinsku njegu te pomoć u svakodnevnim aktivnostima. Također mu je omogućen prošireni režim posjeta, što uključuje česte kontakte s obitelji i prijateljima, kao i mogućnost da članovi obitelji budu uz njega u posljednjim trenucima života.

Doživotna kazna zbog genocida i ratnih zločina

Ratko Mladić, bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske, pravomoćno je u lipnju 2021. osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata, teroriziranje građana Sarajeva te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Njegova obrana i ranije je tražila puštanje na slobodu zbog zdravstvenih razloga, no ti su zahtjevi također odbijeni.