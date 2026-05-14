76-godišnjakinju sumnjiče da je bez hrane držala najmanje 79 pasa i šest mačaka, uginulo 35 pasa

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci ispitalo je hrvatsku državljanku rođenu 1949. godine zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela ubijanja ili mučenja životinja.

Kako je priopćio DORH, osumnjičena 76-godišnjakinja tereti se da je u razdoblju od 2022. do 13. svibnja 2026. godine na području Učke, zajedno i dogovorno sa svojim sada pokojnim partnerom, postupala protivno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Prema navodima državnog odvjetništva, postoji osnovana sumnja da je u neprikladnom smještaju, bez hrane, držala najmanje 79 pasa i šest mačaka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Istražni zatvor predložen je zbog opasnosti od bijega...

"Naime, osnovano se sumnja da je u neprikladnom smještaju bez hrane držala najmanje 79 pasa i šest mačaka, ne vodeći brigu o zdravlju i dobrobiti životinja na način da im pravovremeno osigura veterinarsku pomoć i zbrine bolesne, ozlijeđene i iscrpljene životinje, što je dovelo do uginuća najmanje 35 pasa", navodi se u priopćenju DORH-a.

Nakon ispitivanja, Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Rijeci određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenice. Istražni zatvor predložen je zbog opasnosti od bijega te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku.