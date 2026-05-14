Ovi dijelovi Splita, Klisa i Solina ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, dio potrošača na području Splita, Klisa i Solina u petak će privremeno biti bez električne energije.

U Splitu će se obavljati zamjena brojila, a bez struje će biti potrošači u ulicama Šubićeva 7, Put Plokita 25, Doverska 9, Matice hrvatske 9, 9A i 9B te Kroz Smrdećac 17. Prekid opskrbe očekuje se u vremenu od 8:30 do 12:30 sati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Planirani radovi izvodit će se i na području Klisa, gdje će zbog radova na niskonaponskoj mreži bez električne energije biti potrošači u ulicama i predjelima Megdan, Kliških uskoka 15 i 21, Kneza Mislava 2 i 4, Miloša Parizovića 1-3, Radići Mejdanski 2-28 te Štacija 1-9. Radovi su najavljeni u razdoblju od 9:30 do 13 sati.

U Solinu će se također obavljati zamjena brojila, i to na adresi Don Frane Bulića 20A. Očekivano trajanje prekida opskrbe električnom energijom je od 8:30 do 12:30 sati.

Iz nadležnih službi napominju kako je riječ o planiranim radovima. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi se mogu odgoditi.