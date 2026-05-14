VIDEO "Hrvatski Čuvari" iz Wuppertala predstavili prvu autorsku pjesmu

Mladi tamburaški sastav "Hrvatski Čuvari" iz Wuppertala predstavio je svoju prvu autorsku pjesmu pod nazivom "Pjesma hrvatskih čuvara".

Riječ je o glazbenom projektu petorice mladih Hrvata rođenih i odraslih u Njemačkoj, koji su kroz folklor, vjeru i hrvatsku katoličku misiju ostali snažno povezani s hrvatskim identitetom i tradicijom. Pjesma je premijerno izvedena 8. svibnja u Kaptolu, na festivalu Zlatni glas Zlatne doline, gdje ju je publika vrlo dobro prihvatila, piše Fenix.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prijateljstvo započelo u hrvatskoj zajednici u Wuppertalu

Hrvatske Čuvare čine Luka Ljubić, Mateo Skorić, Lenard Barišić, Marijan Marić i Marko Komljenović. Svi su se upoznali još kao djeca kroz hrvatsku katoličku misiju i folklor u Wuppertalu, a zajedničko prijateljstvo s vremenom je preraslo u glazbenu priču.

Ideja o osnivanju sastava pojavila se 2020. godine, na inicijativu njihova pokojnog voditelja Pište Bablija, koji je želio da folklorne nastupe prati živa glazba. Iako je pandemija koronavirusa zaustavila prve probe, upravo su tada mladi glazbenici više vremena posvetili sviranju i shvatili da žele nastaviti ozbiljnije.

Nastupali diljem Europe i uz hrvatsku reprezentaciju

Tijekom proteklih godina "Hrvatski Čuvari" nastupali su u više europskih zemalja, među ostalim u Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Švicarskoj i Njemačkoj. Posebno pamte putovanja i nastupe povezane s utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije tijekom Europskog prvenstva 2024. godine te Lige nacija 2025. u Parizu.

Važan trenutak u razvoju sastava bilo je osvajanje Domovnice, priznanja koje dodjeljuju Fenix-magazin i Večernji list, prošle godine u Bad Homburgu. Tamo su upoznali poznatog tamburaškog glazbenika Šimu Jovanovca, koji je postao njihov mentor i autor njihove prve pjesme.

Glazbu i tekst za "Pjesmu hrvatskih čuvara" potpisuje Šima Jovanovac, dok su aranžman radili Viktor Čelant i članovi sastava. Tonsku obradu potpisuju Stjepan Rudinski i Marko Komljenović, piše Fenix.

Spot snimljen uz podršku folkloraša i mentora

Za videospot je bila zadužena produkcija Magic_Produktion, dok režiju, kameru, montažu i kolor korekciju potpisuje Nikola Magić. U spotu sudjeluje i folklorna grupa Zagreb, a projektu su podršku dali mentori Samir Vidović i Toni Damjanović.

Članovi sastava zahvalili su obiteljima, prijateljima, publici, mentorima, hrvatskoj katoličkoj misiji i folkloru koji ih, kako ističu, prate i podržavaju od samih početaka.