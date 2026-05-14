Počelo suđenje za brutalno ubojstvo Aldine Jahić

Na Kantonalnom sudu u Mostaru danas je počelo suđenje Anisu Kalajdžiću, koji je optužen za teško ubojstvo žene i nedozvoljeno držanje oružja. Kalajdžića se tereti za ubojstvo Aldine Jahić, koje se dogodilo u studenome prošle godine u Mostaru.

Na današnjem ročištu pročitana je optužnica, koja je službeno potvrđena prošlog mjeseca.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako je za Klix.ba potvrdila glasnogovornica suda u Mostaru Anela Redžić, Kalajdžić se izjasnio da nije kriv.

Što stoji u optužnici?

Optužnica Kalajdžića tereti za dugotrajno i sustavno zlostavljanje, uhođenje i prijetnje smrću upućene dvjema osobama. Prema navodima iz optužnice, optuženi je od rujna 2024. do siječnja 2025. u više navrata prijetio smrću bivšoj djevojci N. M.

Optužnica ga tereti i da je agresivne radnje usmjerio prema drugoj žrtvi, bivšoj djevojci Aldini Jahić. U optužnici se detaljno opisuje upad u stan, fizičko nasilje, uhođenje ispred fitness centra te poruke putem komunikacijskih aplikacija u kojima je navodio da će žrtva "biti samo njegova ili ničija" te da posjeduje vatreno oružje.

"Dana 16. studenoga 2025. godine oko 18 sati, na autobusnoj stanici u Mostaru, nakon što je prethodno nabavio pištolj koji je kod sebe neovlašteno držao, ispred fitness centra sačekao je A. J., koja je tamo trenirala, te joj zadao više udaraca u glavu i prsa. A. J. je zbog straha za vlastiti život potrčala prema hotelu 'T..', Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost, građanima prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem, nakon čega je ušla u restoran 'B..' i mobitelom pozvala policiju", stoji u optužnici.

Za to vrijeme optuženi Kalajdžić došao je do restorana i pronašao žrtvu u toaletu dok je ponovno pokušavala pozvati pomoć, nakon čega joj je prišao i pucajući iz pištolja prema sljepoočnici zadao smrtonosne ozljede od kojih je preminula na mjestu.