Hajdučice ispisale povijest: Pobjedom u Međimurju osvojile prvi naslov prvakinja Hrvatske

Nogometašice Hajduka ostvarile su povijesni uspjeh. U susretu 1. HNLŽ odigranom danas u 14 sati, ŽNK Hajduk je u gostima svladao Međimurje s uvjerljivih 4:0 i tako osvojio prvi naslov prvakinja Hrvatske u klupskoj povijesti.

Bijele su pitanje pobjednika riješile već u prvom poluvremenu. Branka Bagarić dovela je Hajduk u vodstvo u 24. minuti, a prednost je u 32. minuti iz kaznenog udarca povećala Ana Bakalar. Bagarić je svojim drugim pogotkom u 40. minuti dodatno učvrstila vodstvo, da bi samo minutu kasnije Barbara Živković pogodila za konačnih 4:0.

Ovom pobjedom Hajdučice su potvrdile naslov prvakinja Hrvatske te izborile plasman u UEFA Ligu prvaka, čime su ostvarile najveći uspjeh ženskog nogometa u povijesti splitskog kluba.

Iz Hajduka su se nakon susreta oglasili emotivnom objavom: "Svetog Duje zvona zvone da pozdrave šampione, šampione bijele boje prvakinje su zemlje svoje! Hajdučice su pobjedom protiv Međimurja ostvarile povijesni uspjeh Kluba, osvojivši prvi naslov prvakinja Hrvatske te se plasirale u UEFA Ligu prvaka! Naklon do poda, Bijele", objavili su iz Hajduka.