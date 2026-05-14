KBC Split okuplja liječnike: Stiže važan tečaj o hitnim stanjima kod kroničnih bolesti

Klinika za unutarnje bolesti KBC-a Split u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu organizira tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije pod nazivom „Što je hitno u kroničnim bolestima“.

Tečaj se održava 15. i 16. svibnja 2026. u Amfiteatru Medicinskog fakulteta u Splitu. svečano otvorenje je u petak, 15. svibnja u 8.15 sati.

Tečaj je namijenjen liječnicima obiteljske medicine, specijalistima hitne medicine, javnog zdravstva te specijalizantima različitih specijalnosti. Program je usmjeren na suvremene pristupe u prepoznavanju, zbrinjavanju i liječenju urgentnih komplikacija kroničnih internističkih bolesti. Cilj programa je unaprijediti znanja o prepoznavanju, zbrinjavanju i suvremenim mogućnostima liječenja urgentnih komplikacija kroničnih internističkih bolesti, izvijestili su iz KBC Split.