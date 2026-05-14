Splitska gradska firma traži studente! Poznata satnica i uvjeti

Za rad putem studentskog ugovora

Čistoća d.o.o. potražuje studente/studentice za rad putem studentskog ugovora (student servisa). Studenti će obavljati, sukladno našim potrebama, poslove na terenu (pražnjenje kantica, koševa za sitni otpad, rad u reciklažnom dvorištu i sl.).

Molimo zainteresirane da putem maila dostave sljedeće podatke: ime i prezime, adresa, godina rođenja, naziv fakulteta koji pohađaju te kontakt mobitel.

Email adresa tvrtke je: cistoca.split@cistoca-split.hr.

Iznos studentske satnice je 8.56 eura.

Zainteresirani mogu dobiti i druge potrebne informacije putem upita na navedenu email adresu - stoj u priopćenju splitske gradske firme.

