Međunarodni dan muzeja u Splitu: Besplatna stručna vodstva po vrijednoj baštini Marjana

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split u suradnji s Javnom ustanovom Park-šuma Marjan i ove godine obilježava Međunarodni dan muzeja prigodnim programom stručnih vodstava i kulturnih događanja. Program će se održati u ponedjeljak, 18. svibnja 2026. godine, na atraktivnim lokacijama Splita i Marjana.

Posjet crkvici sv. Jere i pustinjačkom stanu

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja posjetitelji će imati priliku upoznati vrijednu baštinu Marjana kroz stručna vodstva i predavanja. Program uključuje posjet crkvici sv. Jere i pustinjačkom stanu na Marjanu, kao i stručno predavanje o benediktinskom samostanu i crkvi sv. Stjepana pod Borovima na Sustipanu. Vodstva će se održati u dva termina, u 10:00 i 12:30 sati, a vodit će ih Miroslav Gogala, kustos Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika te Maja Petrinec, muzejska savjetnica MHAS-a.

Osiguran besplatan prijevoz mini e-busom

Za sudionike je osiguran prijevoz mini e-busom s polaskom ispred Centra za posjetitelje Park-šuma Marjan, na adresi Trumbićeva obala 18, nasuprot hotela Ambasador. Polasci su predviđeni u 10:00 i 12:30 sati, a obilazak će trajati oko 140 minuta.

Stručno vodstvo i prijevoz mini e-busom za sve sudionike su besplatni.

Prijave su obavezne

Zbog ograničenog kapaciteta mini e-busa, prijave su obavezne putem e-mail adrese: visitor.centar@marjan-parksuma.hr. Organizatori napominju kako će se u slučaju loših vremenskih uvjeta događanje otkazati, a svi prijavljeni sudionici bit će o tome obaviješteni putem e-maila dan ranije.