Zrinjski demantirao špekulacije o odlasku Igora Štimca s klupe

HŠK Zrinjski Mostar oglasio se priopćenjem u kojem je demantirao medijske napise i špekulacije vezane uz mogući odlazak Igora Štimca s klupe mostarskog kluba.

Klub odbacuje navode o Štimčevu statusu

Iz Zrinjskog poručuju kako objavljene informacije o statusu šefa stručnog stožera smatraju netočnima, neprovjerenima i krajnje neprimjerenima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Posebno su naglasili kako su takve špekulacije plasirane neposredno nakon osvajanja Kupa Bosne i Hercegovine, odnosno drugog osvojenog trofeja Zrinjskog u aktualnoj sezoni.

Fokus na prvenstvenoj završnici

Unatoč medijskim napisima, iz mostarskog kluba ističu kako fokus momčadi i stručnog stožera ostaje isključivo na završnim izazovima u prvenstvu.

Zrinjski je time jasno odbacio nagađanja o mogućem odlasku Igora Štimca s klupe te poručio kako je prioritet nastavak borbe za ostvarenje zacrtanih ciljeva.