Split u znaku celijakije: U City Center one stiže veliki događaj s degustacijama i edukacijom za cijelu obitelj

Splitsko-dalmatinsko društvo za celijakiju organizira javni i edukativni događaj povodom Međunarodnog dana celijakije, s ciljem podizanja svijesti o celijakiji te važnosti bezglutenske prehrane.

Događanje će se održati u City Center one Split (prizemlje, kraj Bobisa) 16. svibnja 2026. godine od 10 do 15 sati, a posjetitelje očekuje bogat program namijenjen svim uzrastima.

U sklopu manifestacije bit će organizirani edukativni i informativni sadržaji, degustacije bezglutenskih proizvoda, kulinarski program, predstavljanje partnera i proizvođača, kao i sadržaji za djecu i obitelji. Cilj je povezati osobe oboljele od celijakije, njihove obitelji te širu zajednicu kroz informiranje, druženje i praktične savjete.

Sudjelovanje su najavili brojni partneri, među kojima su Schär, Hotel Marvie, Zott Monte, Balviten, Moje malo zlato, Metabelly, Hrvatski Crveni križ i drugi.

Organizatori očekuju velik broj posjetitelja te pozivaju građane da se pridruže i podrže podizanje svijesti o celijakiji i sigurnoj bezglutenskoj prehrani.