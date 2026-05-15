Nova svibanjska ciklona - taman za upropastiti vikend planove. Subota donosi obilnije pljuskove, lokalno će biti nevremena

Druga jaka ciklona za redom djeluje na vrijeme u cijeloj zemlji. Sljedeća dva dana preko našeg područja će se postupno premještati dolina sa sekundarnim ciklonalnim centrom što će osigurati vrlo promjenjive vremenske prilike. Očekuju se mjestimice velike količine oborina pa će danas i sutra na dijelovima Jadrana mjestimice pasti preko 50 litara oborine po metru kvadratnome, a osobito oko južnog Velebita ponegdje može pasti i preko 100 litara.

S novom ciklonom stiže i jugo koje će najjače biti krajem petka kada će na moru ponegdje imati i olujne udare. Jugo će tijekom subote postupno prelaziti u tramontanu, a to će biti siguran znak prelaska hladna fronte koji donosi novi pad temperature zrak. Ipak, on će najizraženiji biti na kopnu, a manje u Dalmaciji.

Najkišniji dan će biti subota, mjestimice je moguće i grmljavinsko nevrijeme s tučom. Oborine će prestati krajem subote pa će nedjelja biti suha i svježa uz umjerenu buru i tramontanu.

Veći dio sljedećeg tjedna izvjesno je stabilno vrijeme. Jutra će biti svježa, dani ugodno topli. Najviše će biti suhog vremena iako nas ne bi trebao iznenaditi pokoji prolazni popodnevni pljusak od srijede. Ipak, sljedećih desetak dana nema na vidiku temperature zraka iznad prosjeka. To bi moglo značiti da ćemo nakon travnja koji je bio znatno iznad temperaturnog prosjeka mogli imati svibanj koji je hladniji od prosjeka ili barem u prosjeku.

Danas će biti vrlo promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremeno će biti kiše, više na krajnjem sjeveru Dalmacije. Puhat će umjereno do jako jugo koje u drugom dijelu dana na moru može imati olujnu udare. Jutro znatno toplije od jučerašnjeg, a najviše dnevne temperature od 18 do 23°C.

Subota donosi izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremeno će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a mjestimice će pasti preko 50 litara oborine po kvadratnom metru. Ponegdje se ne može isključiti mogućnost grmljavinskog nevremena praćenog tučom. Puhat će umjereno do pojačano jugo, postupno će ga mijenjati tramontana, prvo na sjevernom Jadranu. Ujutro još toplije, u drugom dijelu dana postupno hladnije. Najviše dnevne temperature većinom od 13 do 19°C.

U nedjelju djelomično sunčano i suho, više oblaka može biti još rano ujutro. Ujutro slaba do umjerena tramontana i bura, popodne vjetar zapadnih smjerova. Jutro će biti osjetno svježije, danju vrlo ugodno s najvišim dnevnim temperaturama od 18 do 23°C.