HOO je sazvao izvanrednu sjednicu! Pada i velika smjena?

Siniša Krajač, dosadašnji glavni tajnik HOO-a, trebao bi u ponedjeljak na sjednici sportskog saveza biti smijenjen s te funkcije, neslužbeno doznaju Sportske novosti.

Uži dio HOO-a početkom tjedna sazvao je izvanrednu sjednicu na kojoj bi Vijeće pod jednu točku trebalo staviti i pitanje glavnog tajnika. U Vijeću je, uz predsjednika Zlatka Matešu, još 20 ljudi, od dopredsjednika HOO-a, pa do čelnik ljudi nogometnog, atletskog, rukometnog, odbojkaškog i ostalih saveza.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Krajač je u HOO stigao 2001. godine iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske, točnije iz Odjela za sport Glavnog stožera oružanih snaga RH. Prethodno je u MORH-u bio zaposlen kao voditelj Odjela za provjere i načelnik analitike u Sigurnosno-informativnoj službi. Dakle, i kao bivši obavještajac morao bi imati snažne radare za kontrolu bezakonja.

U dva desetljeća rada u HOO-u obavljao je mnoge važne dužnosti, bio je vršitelj dužnosti direktora Ureda nacionalnih sportskih saveza i voditelj Ureda za razvojne programe u dva mandata, a na aktualnu poziciju došao je s mjesta pomoćnika glavnog tajnika za programe lokalnog sporta.

"Sudionik je Domovinskog rata", piše u biografiji, "i jedan od utemeljitelja dragovoljačke studentske postrojbe MIG, koja je kasnije priključena sastavu Specijalne policije Alfa. Kao pričuvni i djelatni specijalac, pripadnik Alfi od 1991. do 1993., prošao je brojna hrvatska ratišta…"