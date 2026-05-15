NEOBIČNA NESREĆA U KAŠTEL GOMILICI Kamion s teretom zapeo na prometnici, vozači ga morali zaobilaziti

U Kaštel Gomilici se večeras, oko 20 sati i 15 minuta, dogodila neobična prometna nesreća u kojoj, prema dostupnim informacijama, srećom nitko nije ozlijeđen.

Do nezgode je došlo u blizini pružnog prijelaza, odmah ispod brze ceste, u smjeru Splita. Kako nam javljaju čitatelji, na cesti se našao kamion koji je prevozio teret, a prizor je izazvao pozornost brojnih vozača.

S fotografije koju smo dobili vidljivo je da se sve dogodilo po kišnom vremenu i na mokrom kolniku, što je dodatno otežavalo prometovanje. Kamion s teretom zaustavio se poprijeko na dijelu prometnice, zbog čega su ga vozači morali oprezno zaobilaziti. Na terenu se stvorila gužva, a promet se odvijao usporeno.

Detalji ove nesvakidašnje nezgode zasad nisu poznati. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske doznajemo da nisu zaprimili službenu dojavu o događaju.

Iako prizor s mjesta događaja izgleda neuobičajeno, najvažnije je da, prema informacijama s kojima raspolažemo, nema ozlijeđenih osoba.