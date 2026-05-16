Svjedočanstva s aerodroma nakon izlijetanja zrakoplova : "Odjednom se okrenuo, dostigao visinu i poletio direktno natrag"

Ne zna se još točan razlog izlijetanja zrakoplova Croatia Airlinesa s piste u splitskoj zračnoj luci, ali nagađanja su razna. Neki od navodnih uzroka su puknuta guma, a i da se sve to dogodilo pri velikoj brzini. Za sada, nitko od putnika nije zatražio liječničku i psihološku pomoć, javlja Sofija Preljvukić, novinarka dnevnika Nove TV.

Letovi su naknadno krenuli te je situacija na splitskom aerodromu stabilna. Nažalost, svi putnici su se našli u situaciji da moraju pronači novi način prijevoza.

“Putnici su čuli glasni prasak i avion se nagnuo na stranu. Sretni smo da nitko nije ozlijeđen”, rekla je Anna Jakober za Novu TV, koja se tada našla na splitskom aerodromu.

“Došli smo na aerodrom u 1 sat. Naš let je trebao krenuti u 2 sata, ali kada sam pogledao u aplikaciju pisalo je da je zrakoplov u postupku slijetanja. Odjednom se okrenuo, dostigao visinu i poletio direktno natrag u Stuttgart”, kaže Peter Blaschke, jedan od putnika kojem je odgođen let.

“Bilo je ludo. Tada sam shvatio da je pista zatvorena, ali na svu sreću mogli smo ponovno rezervirati karte za naš let koji je u 20 sati. Za razliku od nas naši prijatelji imaju let sutra iz zračne luke Heathrow do Stuttgarta”, nadodao je Peter.

Istraga se nastavlja kako bi se saznali točni uzroci nastale situacije.