Severina se prisjetila 2006. kad je nastupila na Eurosongu: "I tako su došli kršni gangaši iz Dicma..."

Pjevačica Severina prisjetila se na Facebooku nastanka jednog od svojih najpoznatijih eurovizijskih hitova i otkrila zanimljive detalje iza pjesme koju je 2006. godine izvela na Dori i Eurosongu u Ateni.

"Prije 20 godina, Boris Novković mi je donio pjesmu za Doru. Poslala sam je Bregoviću i rekla da bih ja tu ubacila šijavicu. Napravio je aranžman, dao mi da pišem tekst dok su snimali našeg Stjepana iz ansambla 'Lado', koji je svirao sve instrumente; diple, gajde…

Kaže mi Brega - "Nemoj slučajno uzeti prave prateće vokale, uzmi ove koji nešto "nabrajaju" po selima...”

I tako su došli kršni gangaši iz Dicma i braća Matići iz Čavoglava za šijavicu (u Splitu smo to zvali "mura", otac me vodija nekad to gledat). Kad su svi zaurlali u malom hodniku kod Trulog u studiju, taj dan sam napola oglušila. Dva tabora, dvi demejane vina...

"Nego, imate li vi nešta šta nabrajate po pirevima?" - pitam. Ujko Matić kaže - "Imamo zumbu?”

"Zumbu?"

"Da... Zumba zumba, sijeno slama, sir salama, rizi bizi, teča veća, cikla mikla, cikla nikla... Afrika Paprika!"

Nazovem Bregu i kažem - "Imamo hit..." i pustim braću Matiće…

Kaže on - "Kako su se samo sjetili Afrike Paprike?"

P.S. Zahvaljujem našem najboljem ansamblu 'Lado', koji su sa mnom nastupali 2006. i na Dori i na Euroviziji u Ateni...", napisala je na Facebooku.