Ovo su komentari gledatelja na nastup Lelekica

U Beču se večeras održava veliko finale Eurosonga 2026., a društvene mreže ponovno su preplavljene komentarima gledatelja koji uživo prate nastupe i dijele dojmove o izvođačima, pjesmama i atmosferi natjecanja.

Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, u finalu su izvele pjesmu “Andromeda”, a njihov upečatljiv i atmosferičan nastup izazvao je lavinu reakcija među eurovizijskim fanovima.

Brojni gledatelji posebno su istaknuli snažnu emociju i vizualni identitet nastupa. “Instant trnci”, napisao je jedan korisnik odmah nakon izvedbe.

Povela se rasprava i o vokalnoj izvedbi članova grupe. Dok su neki komentirali kako su pojedini visoki tonovi zvučali neusklađeno, dio publike pohvalio je stabilnost nižih dionica i ukupnu energiju nastupa.

Dio stranih gledatelja uspoređivao je hrvatski nastup s mračnim distopijskim serijama i ritualnim scenama. “Hrvatska me podsjeća na ‘Sluškinjinu priču’, kao da gledam neki kultni ritual”, napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao: “Imam osjećaj kao da slučajno gledam neki kult.”

Ipak, mnogi su bili oduševljeni hrvatskim predstavnicama. Posebno su se izdvojili komentari francuskih gledatelja, među kojima se mogao pročitati i jedan vrlo entuzijastičan: “Oh moj Bože, Hrvatska rastura na Eurosongu… jednostavno wow.”

I feel like I'm accidentally watching a cult#Croatia 🇭🇷 #Eurovisión — Aaron Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@AaronPhillips_7) May 16, 2026