LIVAJA: "Ispričavam se navijačima i klubu. Nije bio moj dan"

Kapetan Marko Livaja odigrao je do 66. minute u remiju HNK Hajduk Split protiv NK Lokomotiva Zagreb (1:1) na Maksimiru, a utakmicu je obilježio i njegov promašeni jedanaesterac nekoliko minuta prije izlaska iz igre.

Nakon susreta Livaja je za klupske kanale otvoreno govorio o utakmici, vlastitoj izvedbi, ali i razočaravajućoj sezoni Hajduka.

„Stvorili smo dosta prilika, ali ih nismo realizirali. Ja sam imao najveću šansu na utakmici i nisam zabio penal. Želim se ispričati suigračima i klubu. Jednostavno, nije bio moj dan. Vjerujem da će me ovo dodatno ojačati i nadam se da se ovakve pogreške više neće ponavljati“, rekao je Livaja.

Smatra kako je Hajduk, unatoč nekoliko opasnih situacija Lokomotive, imao kontrolu nad utakmicom i zaslužio uvjerljiviju pobjedu.

„Lokomotiva igra otvoren i agresivan nogomet po cijelom terenu, imaju brze igrače i svakome mogu napraviti probleme. Mislim da smo ih dobro kontrolirali, iako su i oni imali nekoliko prilika. Po svemu prikazanom trebali smo pobijediti s više pogodaka razlike, ali lopta jednostavno nije htjela u gol“, kazao je.

Govoreći o sezoni, Livaja nije skrivao razočaranje rezultatima.

„Nakon poraza u Albaniji, ispadanja iz Kupa i teškog poraza na Rujevici nema se puno toga pozitivnog za reći. Mislim da se moramo ispričati navijačima. Malo koji klub ima ovakvu podršku – ljudi po kiši putuju stotinama kilometara kako bi nas bodrili, a mi smo na minus 18 bodova. Po meni je ova sezona loša, bez obzira na to što možda netko u klubu misli drugačije“, poručio je Hajdukov kapetan.

Kritičan je bio i prema vlastitim igrama tijekom sezone.

„Mogu reći da sam i ja mogao puno bolje. Imao sam problema s ozljedom i još nekih okolnosti, ali uvijek od sebe očekujem više. Brojke možda izgledaju dobro, ali mene to ne zanima ako nisam dovoljno pomogao momčadi. Ne bih sebi dao prolaznu ocjenu za ovu sezonu“, iskreno je priznao.

Livaja se potom osvrnuo i na izazove koji čekaju Hajduk već početkom iduće sezone, posebno u europskim kvalifikacijama.

„Nova sezona dolazi jako brzo, već 9. srpnja igramo europske utakmice. Imali smo sreće što Dinamo osvajanjem Kupa otvara put prema Europskoj ligi. Čekaju nas teški protivnici, ali vjerujem da ćemo napraviti kvalitetnu momčad i konačno omogućiti navijačima da budu zadovoljni i da izborimo Europu“, zaključio je Livaja.