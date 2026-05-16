GARCIA: "Na poluvremenu sam bio ljut, donosimo ishitrene odluke"

Nakon remija HNK Hajduk Split protiv NK Lokomotiva Zagreb rezultatom 1:1, trener Gonzalo Garcia nije skrivao nezadovoljstvo određenim segmentima igre svoje momčadi, posebno realizacijom i organizacijom u napadu.

Istaknuo je kako Hajduk stvara velik broj prilika, ali da momčad mora biti konkretnija pred protivničkim golom.

„Nismo bili dovoljno učinkoviti, ali ni Lokomotiva nije iskoristila svoje šanse. Pozitivno je što dolazimo u prilike, no moramo biti bolji u završnici. Ponekad u napadu donosimo ishitrene odluke pa se onda nepotrebno vraćamo u obranu. U tom dijelu igre moramo biti zreliji i pametniji“, poručio je Garcia.

Posebno kritičan bio je prema igri u prvom poluvremenu, za koje smatra da je bilo previše nervozno i bez dovoljno discipline.

„Previše smo žurili i nismo igrali organizirano. Na odmoru sam bio ljut jer nismo odgovorno upravljali loptom. Imamo mladu momčad koja mora učiti i napredovati. Ne možemo očekivati da sve izgleda savršeno i lepršavo kao nogomet Brazila iz šezdesetih godina“, rekao je trener Hajduka.

Govoreći o posljednjoj utakmici sezone, Garcia je najavio određene promjene u sastavu te priliku za igrače koji su dosad imali manju minutažu.

„Uvijek želimo pobijediti jer smo Hajduk, ali sigurno će biti promjena u momčadi. Neki igrači su to svojim radom zaslužili. Smatram da su mnogi ove sezone napravili iskorak i vjerujem da možemo sezonu zaključiti dobrom utakmicom“, kazao je.

Osvrnuo se i na nastup mladog Gabrića, koji je ušao početkom drugog poluvremena.

„S njim treba biti strpljiv i oprezan. Važno je da je riječ o igraču koji želi učiti i koji prihvaća rad. Danas to nije slučaj sa svim mladim nogometašima. Još nije potpuno spreman, ali pokazuje poniznost, trud i potencijal. Htio sam vidjeti kako će reagirati nakon nekih stvari kojima nisam bio zadovoljan u prvom dijelu“, objasnio je Garcia.

Trener Hajduka posebno je pohvalio Almenu, koji je postigao pogodak i nakon povratka od ozljede ponovno pokazao kvalitetu.

„On posjeduje nešto što nitko drugi u momčadi nema – talent i nogometnu inteligenciju. Naravno, mora još puno raditi i napredovati, ali njegov izostanak nam se itekako osjetio. Postoji mnogo faktora koji ne ovise o nama, no volio bih da ostane“, zaključio je Garcia.