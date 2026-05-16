Kako je moguće da lelekica lebdi na pozornici?

Jedan od najupečatljivijih trenutaka nastupa grupe Lelek s pjesmom ''Andromeda'' napokon je dobio i svoje objašnjenje.

Scenski efekt zbog kojeg se u jednom trenutku čini kao da jedna od članica lebdi iznad pozornice sada je otkriven zahvaljujući snimci nastaloj iza kulisa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hrvatske predstavnice u finalu Eurosonga nastupaju s već prepoznatljivom izvedbom pjesme ''Andromeda'', a upravo je trenutak lebdenja od prvog polufinala izazvao velik interes publike i gledatelja diljem Europe. Riječ je o jednom od najdramatičnijih dijelova nastupa u kojem se koreografija, rasvjeta i pokret stapaju u gotovo filmski prizor.

Sada je u javnost procurila snimka s posljednje probe iza pozornice koja pokazuje kako se efekt zapravo izvodi. Na kadrovima se može vidjeti da članica grupe stoji na pomičnim stepenicama koje se u ključnom trenutku pomiču sinkronizirano s kamerom i rasvjetom, stvarajući iluziju lebdenja.

Iako tijekom televizijskog prijenosa cijeli prizor izgleda gotovo nestvarno, snimka iza scene otkriva koliko je preciznosti i koordinacije potrebno kako bi sve funkcioniralo bez pogreške. Uigranost izvođačica, tehničke ekipe i kamera pritom je presudna jer svaki pokret mora biti savršeno usklađen s glazbom, koreografijom i promjenama kadrova, piše Showbuzz.