Ovaj dio hrvatskog nastupa na Eurosongu naježio je Europu

Pozornicom su dominirali dim, mistična scenografija i upečatljive crveno-bijele haljine dizajnera Nicolasa Diamanea inspirirane tradicijom, snagom žena i motivima pjesme Andromeda.

Jedna od članica skupine, Inka, tijekom cijelog se nastupa izdvaja od ostalih: njezino se lice prikazuje na LED ekranima, kasnije se nalazi na stupu (što je moment koji je ostavio bez daha i očarao cijelu Europu), a njezina je haljina drugačija.

U jednom od najupečatljivijih trenutaka hrvatskog nastupa na Eurosongu ostale članice grupe pružaju ruke prema Inki dok je pozornicu prekrivao gusti dim.

Poseban dojam ostavila je završnica nastupa. U posljednjim sekundama Inka se zatrčala prema samom rubu pozornice dok su posljednji tonovi odzvanjali arenom, piše Zadovoljna.hr.