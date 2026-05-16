DRAMA PRI POLIJETANJU NA SPLITSKOM AERODROMU Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio sa staze

U splitskoj zračnoj luci danas je došlo do nesreće prilikom polijetanja zrakoplova Croatia Airlinesa.

Prema prvim informacijama, zrakoplov je trebao poletjeti, no iz zasad nepoznatog razloga završio je izvan uzletno-sletne staze, na travnatoj površini uz stazu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Do izlijetanja je, kako se doznaje, došlo tijekom polijetanja, uslijed zasad nepoznatih i nepredviđenih okolnosti.

U ovom trenutku nije poznato ima li ozlijeđenih osoba ni je li na zrakoplovu nastala materijalna šteta.

U tijeku je evakuacija.

Više informacija očekuje se uskoro.