DRAMA PRI POLIJETANJU NA SPLITSKOM AERODROMU Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio sa staze

U splitskoj zračnoj luci danas je došlo do nesreće prilikom polijetanja zrakoplova Croatia Airlinesa.
Prema prvim informacijama, zrakoplov je trebao poletjeti, no iz zasad nepoznatog razloga završio je izvan uzletno-sletne staze, na travnatoj površini uz stazu.
Do izlijetanja je, kako se doznaje, došlo tijekom polijetanja, uslijed zasad nepoznatih i nepredviđenih okolnosti.
U ovom trenutku nije poznato ima li ozlijeđenih osoba ni je li na zrakoplovu nastala materijalna šteta.
U tijeku je evakuacija.
Više informacija očekuje se uskoro.
