VIDEO Objavljena snimka spašavanja kod Primoštena: Izmoreni 67-godišnjak pronađen dva kilometra od obale

Objavljena je snimka spašavanja 67-godišnjeg njemačkog državljanina koji je jučer poslijepodne završio u moru kod Primoštena nakon što se zbog vremenskih uvjeta i velikih valova nije mogao vratiti na kajak.

Policija je dojavu zaprimila u petak, 15. svibnja, u 15:50 sati, kada je zatražen angažman policijskog plovila u akvatoriju Primoštena zbog osobe koja se nalazi u moru.

Odmah nakon dojave prema navedenoj lokaciji isplovilo je službeno plovilo Postaje pomorske policije Šibenik. Posada je oko 17:20 sati u moru pored Primoštena uočila prevrnuti kajak bez osobe.

Deset minuta kasnije, oko 17:30 sati, policijski službenici pronašli su vidno izmorenu mušku osobu na udaljenosti od oko 2000 metara od kopna. Sigurno su ga podignuli na policijsko plovilo.

Utvrđeno je da je riječ o 67-godišnjem njemačkom državljaninu, koji u ovom događaju nije ozlijeđen.

Zahvaljujući brzoj reakciji, vještini i spremnosti policijskih službenika, odnosno posade policijskog plovila Postaje pomorske policije Šibenik, ovaj je događaj prošao bez težih posljedica. Ujedno je, na samom početku turističke sezone, upozorenje svima koji se upuštaju u potencijalno rizične situacije na moru.