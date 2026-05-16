Slikovnica Ivo i Jakov – od splitskog Geta do pozornica svijeta predstavljena na Filozofskom fakultetu u Splitu kroz razgovor o kulturom identitetu i pamćenju

Na Filozofskom je fakultetu jučer održano predstavljanje slikovnice Ivo i Jakov – od splitskog Geta do pozornica svijeta autorice Magdalene Mrčela i ilustratorice Branke Hollingsworth u organizaciji Udruge MaruliST. Slikovnica je nastala uz potporu Grada Splita, u okrilju Godine Ive Tijardovića i Jakova Gotovca, a izdavač je Hrvatski dom Split. Okupljeni studenti, profesori i ljubitelji kulturne baštine imali su priliku upoznati se sa zanimljivim životnim i umjetničkim pričama velikana hrvatske glazbene i kazališne scene – Ive Tijardovića i Jakova Gotovca.

Predstavljanje su moderirali studenti Udruge MaruliST, Roko Karaman i Katarina Badžim, koji su u razgovoru s autoricom približili publici motive nastanka slikovnice, metode razvoja najmlađe čitateljske publike, ali i važnost očuvanja kulturne i umjetničke baštine Splita. Poseban naglasak stavljen je na životni put Tijardovića i Gotovca – od odrastanja u splitskom Getu, djetinjih nepodopština i ratnih nedaća pa sve do uspjeha na svjetskim pozornicama. Autorica je istaknula da je istoimena interaktivna dječja predstava u režiji Gorana Golovka, koja se igra u Glazbenom salonu Jakova Gotvca pri Hrvatskom domu Split, mnogu djecu potaknula da se i sama okušaju u glazbi. Razgovaralo se i o potrebi razvoja kritičke misli kroz izvedbene umjetnosti, kao i činjenici da su humanisti, poput onih koji neumorno djeluju na Filozofskom fakultetu u Splitu, često prvi stup obrane u borbi protiv opće dekadencije i zanemarivanja kulturnog rasta.

Cilj je slikovnice na pristupačan i zanimljiv način mlađim generacijama približiti lik i djelo dvojice umjetnika koji su obilježili hrvatsku kulturnu povijest. Naglasak je stavljen na toplo prijateljstvo dvaju istinskih genija te na njihov neuništiv duh koji ih je i u najtežim vremenima štitio i držao u prostoru optimizma i umjetnosti. Događanje je potaknulo razgovor o važnosti splitske lokalne kulturne tradicije, a ovakva djela sigurno doprinose očuvanju identiteta i kulturne memorije Splita.