Stipić potjerao još jednog igrača

Vukovar od 18 sati dočekuje Varaždin u 35. kolu SuperSport HNL-a. Vukovarcima danas pobjeda donosi nadu u spas od ispadanja jer Osijek i dalje bježi četiri boda dva kola prije kraja. Vukovar će protiv Varaždina, a potom i u posljednjem kolu kod Hajduka, biti bez ofenzivca Alena Jurilja (30), koji je napustio klub nakon svađe s trenerom Tomislavom Stipićem, piše Index.

Jurilj napustio klub nakon svađe s trenerom

Trener Vukovara ranije je potjerao i iskusnog beka Marija Tičinovića nakon svađe, a nakon Tičinovića otišao je i Josip Elez. Doduše, Elez je otišao nešto mirnijim putem i bez veće rasprave. Jurilj je, pak, bio nezadovoljan minutažom od dolaska novog trenera u ožujku jer nijednom nije bio starter pa je došlo do rasprave.

Posljednji put Jurilj je startao 8. ožujka pri porazu Vukovara od Rijeke 1:0 na Gradskom vrtu u 25. kolu. Otad je bio uglavnom na klupi, a u 34. kolu protiv Rijeke nije bio ni u zapisniku. Pod Stipićem je skupio 55 minuta u sedam utakmica.

Stigao na inicijativu bivšeg trenera, upisao 20 nastupa

U Vukovar je Jurilj stigao u listopadu prošle godine na inicijativu bivšeg trenera Silvija Čabraje. Stigao je nakon što mu je istekao ugovor sa Zrinjskim te za Vukovar upisao 20 nastupa, dva gola i asistenciju. Skupio je ove sezone 1204 minute u SuperSport HNL-u. U karijeri je još bio član NK Zagreba, Dinama, Kustošije, Širokog Brijega, Domžala i Borca iz Banje Luke.