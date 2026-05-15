Samo jednom fotografijom ostao bez 817 eura: Policija upozorava na detalj koji mnogi ne primijete

Neoprezna objava na društvenim mrežama skupo je stajala 64-godišnjaka iz okolice Slatine. Nakon što je uplatio 500 eura na sportski događaj i ostvario dobitak, fotografiju listića objavio je na internetu. No na fotografiji su, prema policiji, bili vidljivi podaci potrebni za isplatu, što je iskoristila nepoznata osoba.

Netko podigao novac preko interneta

Kada je muškarac došao u kladionicu po svoj dobitak, ondje su mu rekli da je novac već isplaćen. Ispostavilo se da je netko preko interneta podigao 817 eura, a listić je nakon toga postao nevažeći.

Policija slučaj istražuje kao računalnu prijevaru te traga za počiniteljem. Iz policije podsjećaju građane da prije objave fotografija prekriju barkodove, QR kodove, serijske brojeve i druge osjetljive podatke. Jedna objava, upozorava ovaj slučaj, može biti dovoljna da dobitak završi u tuđim rukama.