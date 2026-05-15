Vukovar ispao iz lige

Nogometaši Varaždina pobijedili su HNK Vukovar 1991 s 1:0 u susretu 35. kola SuperSport HNL-a odigranom na Gradskom vrtu.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Puclin u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena, čime je Varaždinu donio iznimno važna tri boda u borbi za europske pozicije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vukovar je u ovaj susret ušao s imperativom pobjede, svjestan da mu samo tri boda ostavljaju nadu u ostanak u ligi. No porazom od Varaždina ta je nada i službeno ugašena — Vukovar je ovim rezultatom i matematički ispao iz SuperSport HNL-a.

Vukovar u drugu ligu, Varaždin u Europu

S druge strane, Varaždin je minimalnom pobjedom ostvario veliki cilj sezone. Momčad iz baroknog grada osigurala je plasman u pretkolo Konferencijske lige, čime je potvrdila sjajnu sezonu i povratak na europsku scenu.

Presudan trenutak utakmice dogodio se u 45+1. minuti, kada je Puclin pogodio za vodstvo Varaždina. Pokazalo se da je taj pogodak bio dovoljan za pobjedu gostiju, ali i za rasplet koji je odlučio sudbine obiju momčadi — Varaždin ide u Europu, a Vukovar napušta prvoligaško društvo.