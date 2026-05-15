Vozači, stiže veliko olakšanje: Nakon četiri mjeseca otvara se ključna cesta prema Splitu

Nakon četiri mjeseca radova ponovno se otvara istočni kolnik brze ceste DC1 Solin – Klis. Hrvatske ceste izvijestile su kako će se u ponedjeljak, 18. svibnja 2026. godine u 5 sati ujutro, za sav promet pustiti u funkciju istočni, odnosno stari kolnik u duljini od 2,5 kilometra.

Podsjetimo, navedena dionica bila je zatvorena od 18. siječnja zbog radova izvanrednog održavanja.

Tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak uklanjat će se privremena regulacija prometa. Zbog toga će od 22 sata 17. svibnja do 5 sati 18. svibnja brza cesta Solin – Klis biti potpuno zatvorena za promet na oba kolnika.

Vozači će u tom razdoblju biti preusmjereni na obilazni pravac preko Stare kliške ceste (ŽC6253).

Iz Hrvatskih cesta zahvalili su svim sudionicima u prometu na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova.