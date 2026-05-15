Od košnice do pijata: Šolta u svibnju miriše na med i masline, na otok stižu chefovi, pčelari i ljubitelji dobre spize

Otok Šolta ovog svibnja postaje središte mediteranskog "storytellinga". Kroz jedinstveni festival MED&TERRA ŠOLTA – Festival meda i ulja, otok otvara svoja vrata ljubiteljima autentične gastronomije, stručnjacima i istraživačima okusa, oživljavajući tradiciju pčelarstva i maslinarstva kroz moderne formate edukacije i vrhunskog kuhanja.

OTOK ŠOLTA, 15. svibnja 2026. – Dok se moderna gastronomija sve više vraća svojim korijenima, otok Šolta odlučio je ispričati svoju najstariju priču. Festival MED&TERRA ŠOLTA – Festival meda i ulja: Od košnice do tanjura, u organizaciji Turističke zajednice Šolte i Općine Šolta uz partnerstvo s Udrugom ŠKMER, tijekom svibnja fokus stavlja na dva neraskidiva stupa mediteranskog identiteta: med i maslinovo ulje.

Nakon što je prošle godine naš otok BeeWell festivalom ponosno obilježio 150 godina pčelarstva, ovogodišnji program dodatno učvršćuje Šoltu na karti autentičnih gastro-destinacija. Upravo na tim temeljima stoljetne tradicije gradi se nova priča o suradnji lokalnih pčelara, uljara i vrhunskih chefova.

Od antičke "hrane bogova" do modernog tanjura

Još su stari Grci šoltanski med nazivali hranom bogova, a Rimljani su ga koristili kao temelj svojih raskošnih banketa. Danas, spoj slatkoće meda i pikantnosti maslinova ulja doživljava svoju renesansu u fine diningu, ali i u funkcionalnoj prehrani sportaša i djece. Zato s pravom tvrdimo da Šolta nije samo destinacija; to je terroir koji se osjeti u svakoj kapi ulja i svakoj žlici meda.

Program koji spaja znanost i užitak

Festival je podijeljen u dva ključna svibanjska termina, osmišljena da uključe sve generacije – od najmlađih otočana do vrhunskih gastro stručnjaka.

19. SVIBNJA (utorak): Generacije koje rastu uz tradiciju Sve započinje najavnom press konferencijom i radionicom za djecu "Medeni menu". Cilj je jasan: educirati djecu o nutritivnoj snazi lokalnih namirnica kroz interaktivno kuhanje. Med ovdje prestaje biti samo namirnica i postaje most između baštine i zdravijih životnih navika.

23. SVIBNJA (subota): Dan za struku, gastronomiju i klapsku pjesmu Središnji događaj u Domu kulture i obližnjem parku donosi bogat program:

Stručni panel: Nutricionistica Dragana Olujić Hudi, chef Željko Neven Bremec, sportski trener Ante Jurić i lokalni pčelari razgovarat će o medu kao "superfoodu" i njegovoj ulozi u sportu i identitetu otoka.

Interaktivni Think Tank: Kreativna radionica na kojoj će lokalni dionici i gosti razvijati budućnost šoltanskih mednih ruta.

Cooking Show, otočni sajam & koncert: Večer kulminira spektaklom u parku. Dok grupa Cambi donosi zvuk Dalmacije, vrhunski chefovi će pred publikom pripremati inovativna jela poput bakalara na brujet s medom i mesnog poke bowla s dodatkom šoltanskog ulja.

Posjetitelji će moći uživati u autohtonim proizvodima koji su proslavili otok i regiju: od nagrađivanog ulja Zlatna Šoltanka i meda Tina Prara, do morskih delicija Pepefish ribe Dražin. Za vinsku kartu zaduženi su šoltanski vinari, a poseban doživljaj pružit će Poetica Đin sa svojim koktelom koji će biti pripremljen po prvi put na ovo Festivalu - Olinto nectar. Uz pršute i sireve lokalnih proizvođača, slatki dio programa upotpunit će kolači i slastice koje pripremaju učenici Srednje škole Braće Radića iz Kaštela, dok će ljubitelji unikatnih uspomena moći pronaći Peek&Pop handmade nakit i otočne suvenire.

Šolta kao autentična alternativa

"Cilj projekta MED&TERRA nije samo organizacija događanja, već pozicioniranje Šolte kao destinacije vrhunske gastronomije koju je dovoljno iskreno predstaviti," poručuju organizatori.

„Šolta je otok jedinstvenih prirodnih resursa, snažnog identiteta i tradicije koja se ovdje stoljećima živjela, a ne samo čuvala. Na kamenitim padinama obraslima samoniklim ružmarinom, kaduljom i drugim mediteranskim biljem nastaje šoltanski med. proizvod iznimne kvalitete i prepoznatljivog karaktera, duboko povezan s prirodom i načinom života našega otoka.“, ističe načelnik Općine Šolta, Nikola Karuzić-Cecić.

Dodaje kako posebno mjesto u toj priči ima upravo ružmarin, biljka koja se od davnina povezuje sa zdravljem, snagom, vitalnošću i dugovječnošću.

„Njegova ljekovita svojstva bila su poznata još u antičkim civilizacijama, a med od samoniklog ružmarina stoljećima se smatrao vrijednim i cijenjenim proizvodom mediteranskog prostora. Nije slučajno da su med koristili kraljevi, carevi i plemstvo, ne samo kao deliciju nego i kao simbol bogatstva, zdravlja i života u skladu s prirodom. Kad govorimo o šoltanskom medu, ne govorimo samo o proizvodu, nego o okusu krajolika, samoniklog bilja i života koji se na otoku stoljećima živio u skladu s prirodom.“, nastavlja načelnik.

„Projektom Med&Terra Šolta sustavno razvija identitet destinacije koja svoju budućnost temelji na autentičnim otočnim vrijednostima — medu, maslinovom ulju, vinu, lokalnoj gastronomiji, edukaciji i zdravom načinu života. Kroz ovakve programe želimo pokazati kako turizam može biti mnogo više od sezonske gospodarske aktivnosti; on može biti alat razvoja zajednice, očuvanja tradicije i podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva i naših gostiju.“, govori direktorica Turističke zajednice Općine Šolta, Maja Radman.

Prema njezinim riječima Festival meda i ulja dio je upravo takve vizije Šolte — otoka koji svoje prirodne resurse, znanje i baštinu pretvara u suvremenu i održivu turističku priču. „Posebno nam je važno uključivanje djece i mladih kroz edukativne radionice i sadržaje kojima ih učimo vrijednosti lokalne proizvodnje, pravilne prehrane i zdravih životnih navika.“, dodaje direktorica.

Otok čiji stanovnici tradiciju žive i danas

„Šolta upravo kroz svoju pčelarsku tradiciju pokazuje koliko su otočni prostor, klima, biljni svijet i čovjek međusobno povezani. Prošlogodišnjim obilježavanjem 150 godina organiziranog pčelarstva podsjetili smo koliko je ta tradicija duboko utkana u identitet otoka, a kroz manifestaciju Med&Terra želimo tu priču dodatno razvijati i povezivati s gastronomijom, edukacijom, održivim turizmom i suvremenim predstavljanjem otočne baštine.“, naglašava načelnik.

„Ova manifestacija ujedno je i prilika za okupljanje proizvođača, pčelara, stručnjaka, ugostitelja i lokalne zajednice oko zajedničke ideje da ono što Šolta autentično jest postane njezina najveća vrijednost i razvojna snaga. Jer Šolta nije samo otok lijepih uvala i prirode. Ona je otok okusa, mirisa ružmarina, maslinovog ulja, rada, znanja i ljudi koji svoju tradiciju znaju živjeti i danas.“, zaključuje načelnik.

Ovogodišnji program, nastavlja Maja Radman, okuplja chefove, nutricioniste, sportske trenere, pčelare i stručnjake koji će kroz panel „Med u prehrani djece i mladih – nutritivne vrijednosti i suvremeni pristupi zdravlju" otvoriti važna pitanja o ulozi meda u suvremenoj prehrani i zdravlju.

„Kroz interaktivni Think Tank dodatno ćemo predstaviti kako Šolta gradi svoj brend na spoju baštine, gastronomije i održivog turizma. Večernji cooking show i prezentacija jela s medom i maslinovim uljem simbolično zaokružuju cijelu priču „od košnice do tanjura", povezujući otočne proizvode, lokalne proizvođače i suvremenu gastronomiju u autentično iskustvo destinacije. Vjerujemo kako upravo ovakvi projekti dugoročno stvaraju prepoznatljivost Šolte kao destinacije kvalitete, zdravlja i održivog mediteranskog života.“, zaključila je direktorica.

Pozivamo sve ljubitelje putovanja i gurmane da nam se pridruže 19. i 23. svibnja i otkriju zašto je Šolta otok koji se posjećuje i kuša.