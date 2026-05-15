Boban i Bilić odali počast žrtvama Bleiburga na Lovrincu

Povodom 81. obljetnice stradanja na Bleiburgu i tijekom Križnih putova, na splitskom gradskom groblju Lovrinac danas je obilježena komemoracija kod spomenika Domobranu.

Počast desecima tisuća hrvatskih civila i vojnika koji su nakon završetka Drugog svjetskog rata pogubljeni, nestali ili bili izloženi represijama bez suđenja odali su splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić polaganjem vijenca i paljenjem svijeća.

Tom prilikom istaknuto je kako Bleiburg i Križni put ostaju simboli stradanja, nepravde i kršenja ljudskih prava te podsjetnik na važnost očuvanja kulture sjećanja i osude svih oblika totalitarizma.

Naglašena je i potreba nastavka obilježavanja mjesta stradanja te pronalaska i dostojnog pokopa svih žrtava kako bi njihove obitelji dobile mir i pravdu.

U sklopu obilježavanja obljetnice večeras će u 19 sati u splitskoj prvostolnici Uznesenja Blažene Djevice Marije, odnosno katedrali svetog Dujma, biti služena misa zadušnica za nevine žrtve Bleiburga i Križnog puta.