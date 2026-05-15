Ivošević objavio dokument USKOK-a: "Istraživali su kako znam za sastanak koji se 'nije dogodio'"

Splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević objavio na Facebooku dokument za koji tvrdi da potvrđuje njegove ranije navode o sastanku u Banovini na kojem se, prema njegovim riječima, razgovaralo o političkoj trgovini između HDZ-a i HGS-a.

Ivošević kaže da je na sjednici Gradskog vijeća 9. listopada 2025. javno iznio informaciju da je gradonačelnik Tomislav Šuta 18. rujna iste godine organizirao sastanak na kojem se navodno dogovarala raspodjela mjesta u gradskim tvrtkama, nadzornim odborima i upravnim vijećima kako bi se osigurala podrška HGS-a u Gradskom vijeću.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Nakon tog sastanka krenula su imenovanja nadzornih odbora i upravnih vijeća u čijem sastavu su se pojavili brojni HGS-ovci”, naveo je Ivošević.

Dodaje kako su tada iz gradske vlasti demantirali da se ikakav sastanak dogodio, no tvrdi da dio iskaza iz USKOK-ove dokumentacije pokazuje drugačije.

“Ipak iz iskaza jedne službenice Grada Splita koji je dan USKOK-u ispada da je sastanak ipak održan jer su panično preko zamjenika gradonačelnika Ive Bilića tražili službe da provjere imam ja li pristup kamerama”, napisao je.

Uz objavu je podijelio i dio službene zabilješke u kojoj se navodi da je nakon njegove izjave na Gradskom vijeću zatražena provjera ima li pristup videonadzoru.

“Sada i službeno imamo papir USKOK-a koji dokazuje da su istraživali kako ja znam za sastanak koji se ‘nije dogodio’ 18.09.2025. godine”, poručio je Ivošević.

Na kraju je dodao kako se nada da će Hrvatska jednog dana biti država “u kojoj će se procesuirati kriminal, a ne oni koji ga otkrivaju”.