Dijelovi Splita ostaju bez struje

Dijelovi Splita u ponedjeljak će privremeno biti bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži.

Kako je najavljeno, od 9 do 14 sati bez struje će biti potrošači u ulicama Borozani od kućnog broja 1 do 80, Bakovići od broja 1 do 15 te Škomrlji od broja 1 do 27. Razlog prekida su radovi na DV-u.

Ranije tijekom dana, od 8:30 do 12:30 sati, električne energije neće biti ni na adresama Zrinsko-frankopanska 2, 2A i 2B, Mandalinski put 10, 12, 14 i 16 te Svačićeva 1, 1A i 3. Na tim lokacijama predviđena je zamjena mjernih uređaja.

Riječ je o planiranim radovima, a građanima se preporučuje da na vrijeme prilagode svoje obveze očekivanim prekidima opskrbe električnom energijom.