Thompsona na Kantridi za Oluju? Barišić: "To su samo njihove želje"

Organizacijski odbor nedavnog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Rijeci bio je danas na prijemu kod riječke gradonačelnice Ive Rinčić.

Novi list piše da su organizatori, izvan službenog protokola u riječkoj gradskoj upravi, predstavili Ivi Rinčić ideju o tome da Thompson opet nastupi u Rijeci, ali ovaj put na stadionu Kantrida i to povodom obilježavanja Oluje 2027. godine.

Thompsonov menadžer Zdravko Barišić u kratkom je telefonskom pozivu za Index rekao da nitko službeno nije kontaktirao Thompsonov tim u vezi ove ideje.

"To su samo njihove želje", rekao je Thompsonov menadžer referirajući se na prijedlog koji su veterani iznijeli riječkoj gradonačelnici.

Tko je bio na prijemu kod Rinčić?

Inače, sastanku su prisustvovali Milan Kurilj, ratni veteran i pripadnik Hrvatskog gardijskog zdruga, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Rijeke Mile Biondić, bivši zapovjednik Specijalne jedinice policije Ajkule Marinko Marijanović, predsjednik Matice hrvatske u Rijeci Goran Crnković te predsjednik riječkog ogranka Hrvatskog domobrana Nikola Matičić.

Kurilj je rekao da su se gradonačelnici željeli zahvaliti za pomoć u organizaciji nedavnog Thompsonova koncerta u Rijeci.

"Željeli smo se gradonačelnici Rinčić zahvaliti na pomoći u organizaciji Thompsonovog koncerta, što je ujedno bio i čin demokratizacije, otvorenosti i tolerancije naše Rijeke i općenito prostora Primorsko-goranske županije", rekao je.

"Ideja je nastala tijekom Thompsonova posjeta Trsatskom svetištu"

Dodao je da je ideja o koncertu na Kantridi nastala tijekom Thompsonova posjeta Trsatskom svetištu između dva riječka koncerta.

"Imamo za to potporu njegovog tima, ali i samog Ministarstva branitelja na čelu s ministrom Tomom Medvedom", rekao je Kurilj iako je to u potpunoj suprotnosti s onime što je Indexu rekao Thompsonov menadžer Zdravko Barišić. Dio sastanka odnosio se i na pitanja vezana uz položaj hrvatskih branitelja u Rijeci te projekt Veteranskog centra u prostoru bivše Dječje bolnice na Kantridi.