Runjić o Puljak: "Žena koja je izazvala prometnu nesreću i pobjegla daje podršku ljudima optuženima za kazneno djelo"

Gradska vijećnica HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita Ivana Runjić oštro je reagirala na istup Marijane Puljak, koja je javno stala u obranu Bojana Ivoševića nakon optužbi za neovlašteni pristup računalnom sustavu Grada Splita.

Podsjetimo, Puljak je ranije poručila kako Ivoševiću daje "punu podršku", ocijenivši da se, prema njezinu mišljenju, administrativni propust gradskih službi pokušava pretvoriti u politički progon. Riječ je o slučaju u kojem se Bojana Ivoševića i Srđana Marinića tereti za neovlašteni pristup sustavu Grada Splita i izvlačenje više od 600 dokumenata.

Na njezinu objavu sada se osvrnula Ivana Runjić, koja je Puljak prozvala zbog načina na koji brani optužene.

"Žena koja je izazvala prometnu nesreću i potom pobjegla daje punu podršku ljudima koji bi, valjda, sjeli u tuđi otključani automobil i odvezli se", napisala je Runjić.

U nastavku je dodatno komentirala argumentaciju kojom Puljak brani vijećnike.

"Tako Marijana Puljak 'brani' vijećnike optužene za kazneno djelo neovlaštenog pristupa sustavu Grada Splita i izvlačenje više od 600 dokumenata", poručila je HDZ-ova vijećnica.

Puljak je, podsjetimo, u svojoj objavi ustvrdila da Ivošević nije sam sebi dodijelio ovlasti, nego da su mu ih, kako tvrdi, omogućile gradske službe. Smatra da se eventualna odgovornost ne može pripisivati njemu, već onima koji su upravljali pravima pristupa u sustavu.

Runjić je, međutim, njezinu obranu usporedila s logikom prema kojoj bi se ulazak u tuđi otključani automobil i njegovo korištenje moglo opravdavati činjenicom da automobil nije bio zaključan.