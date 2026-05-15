Titula ipak stigla u Split: Bračanin Stanko Marinković postao mister Hrvatske u kategoriji 60 plus

Titula je ipak stigla u Split, donio ju je Bračanin, točnije Boljanin Stanko Marinković. Okitio se ovaj fini gospodin, koji već godinama živi u Splitu, titulom mistera Hrvatske u kategoriji 60 plus. Zanimljivo je to natjecanje koje već četvrtu godinu zaredom organizira Ekskluziv eventi & models.

Stanko je lentu ponio jučer, usred Zagreba, u novouređenoj Gradskoj kavani. A stvarno je oduvijek bio faca, kad bi se pojavio na Rivi s nekim neizbježnim finim svilenim šalom. Stanko, koji je već zakoračio u 78., prije svega je prijatelj, gospodin, kuhar za ekipu, slikar... Pa kako mu onda neće poletjeti iz Splita njegova ekipa, za podršku i zajedničku fotografiju.

Profeštalo se, vjerojatno se zapjevala i ona: "Ja sam Bročanin i volim Broč...", njegov Brač, kojem je u začecima bolskog turizma, kao važan ugostitelj, davao jedan poseban gospodski štih.

Sretno, Stanko, i još puno godina, pa i titula.