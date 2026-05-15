Gojak uputio pitanje Barbiru: "Ako netko pronađe tuđu bankovnu karticu, smije li je zadržati i koristiti?"

Gradski vijećnik HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita Josip Gojak osvrnuo se na istup nezavisnog vijećnika Damira Barbira s liste Centra, koji je stao u obranu Bojana Ivoševića i Srđana Marinića nakon optužnice te poručio kako institucije ne smiju služiti za politički progon.

Podsjetimo, Barbir je ranije poručio kako se, prema njegovu mišljenju, u ovom slučaju ne radi samo o dvojici oporbenih vijećnika, nego o pitanju smjera u kojem ide država. U objavi je naveo da se oporbu ne smije kazneno progoniti zato što nadzire vlast, istaknuvši kako bi to, prema njegovu stavu, značilo da demokracija postaje tek fasada.

"Pitanje za Damira Barbira"

Na Barbirov istup sada je reagirao Josip Gojak, koji je na društvenim mrežama javno postavio pitanje nezavisnom vijećniku.

"Pitanje za Damira Barbira. Ako netko na ulici pronađe tuđu bankovnu karticu, mora li o tome obavijestiti banku ili je smije zadržati i koristiti? Ako netko na cesti nađe nečiji ugovor o kreditu, smije li ga prisvojiti i kopirati za vlastite potrebe? Ili je ipak elementarna pristojnost i obveza vratiti dokument onome kome pripada?", napisao je Gojak.

"Ovakav spin se ne može prodati ni najnaivnijima"

HDZ-ov vijećnik pritom je oštro kritizirao Barbirovo tumačenje slučaja, poručivši kako se, prema njegovu mišljenju, radi o pokušaju spina.

"Naivno je kada se 'grbav' pravi netko tko se svakim danom voli prikazati kao osoba koja zna sve o svemu. Svatko može pogriješiti, to nije sporno. Ali ovakav spin se ne može prodati ni najnaivnijima, koliko god se kolega Barbir trudio upakirati ga u celofan", poručio je Gojak.

Slučaj koji je otvorio političku raspravu

Barbir je, podsjetimo, u svojoj ranijoj objavi ustvrdio da je Ivoševiću kao oporbenom vijećniku bio omogućen pristup sustavu gradske uprave te je problematizirao pitanje odgovornosti onih koji su takav sustav postavili i omogućili pristup. Također je ocijenio kako optužnica protiv najglasnijih oporbenih vijećnika ne izgleda kao zaštita zakonitosti, nego kao poruka onima koji se usude kontrolirati vlast.