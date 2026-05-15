[OSVRT] Filharmonija budućnosti posvećena španjolskoj glazbi opet je otkrila blistave mlade glazbene nade, a i sjajnu misao maestra Ortege i Martíja – nema politike ni budućnosti ondje gdje nema kulture

Filharmonija budućnosti, jedan od najljepših i najvažnijih zajedničkih projekata Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu i Glazbene škole Josipa Hatzea, ni ove godine nije razočarao. Pod egidom „Viva la filarmonica del futuro“ publika je uživala u sat vremena sjajnog glazbenog programa koji je većinski inspiriran španjolskom plesnom glazbom, a obuhvaćao je djela Isaaca Albéniza, Michelea Manganija, Bernarda Bautiste Monterdea, Emmanuela Séjournéa, Johna Ruttera, Manuela de Falle i Artura Márqueza.
U izvedbi su sudjelovali zbor, orkestar i solisti Glazbene škole Josipa Hatzea uz Simfonijski orkestar HNK-a Split, pod ravnanjem nagrađivanog španjolskog dirigenta Marcela Ortege i Martíja. Maestrova je živost, oduševljenost glazbom i potpuna uronjenost u izabrani opus od prve sekunde dolazila do izražaja, što se lijepo osjetilo već u uvodnom otvaranju s Orkestrom HNK-a, čiji su prekaljeni profesionalci s osmijehom reagirali na ekspresivno vođenje koje im je odlično odgovaralo, a još je od veće pomoći bilo njihovim mladim kolegama, učenicima Glazbene škole Josipa Hatzea.
Izbor solista ovogodišnje Filharmonije budućnosti zbilja je bio crème de la crème: klarinetist Baldo Šale, trubač Marin Goreta i udaraljkaš Luka Vukšić već su mnogo puta proslavili školu svojim sjajnim rezultatima na natjecanjima, a razina profesionalizma, talenta i žive mladenačke virtuoznosti (koja proizlazi koliko iz talenta, barem još toliko iz rada) bila je oduševljavajuća. Vjerni pratitelji Filharmonije budućnosti primijetit će i da je ova godina pod svjetla reflektora zasluženo dovela instrumente koji se ponekad nepravedno zapostavljaju, upoznavši nas s njihovim sjajnim mogućnostima kroz nadahnut, zreo i vješt nastup mladih glazbenika pred kojima je, vjerujemo, blistava glazbena budućnost. Svakako valja pohvaliti i njihove profesore, koji su i pri izlasku na pozornicu svoje mlade zvijezde gurali u prvi plan, kao prava slika one prekrasne metafore „Gloria discipuli – gloria magistri“.
Mladi glazbenici zbora i orkestra Glazbene škole Josipa Haztea osobito su se iskazali u nimalo jednostavnoj „Gloriji“ Johna Ruttera za Mela Olsona. Stavak čiji karakter djeluje trijumfalno, uz veličanstvene puhače, upečatljiv ritam i ceremonijalan zborski zvuk dobrodošao je repertoarni skok koji je pokazao raskoš sviračkog i pjevačkog talenta. Puhači i zbor djelovali su balansirano, uz čvrsto dirigentsko vodstvo, a iz mladenačkih je glasova lijepo ujednačene boje izvirao dojam svečane radosti, uz povremene uzvike koji djeluju kao trijumf duhovne tekstualne podloge unutar ekstatična oduševljenja melodijom.
Maestro Marcel Ortega i Martí iskoristio je završetak prelijepe koncertne večeri za kratak i inspirativan govor o snazi filharmonije. Pohvalio je Orkestar HNK-a Split i istaknuo njihovu snažnu želju da podrže kolege iz Glazbene škole, s posebnim naglaskom na činjenicu da su glazbenici, osobito oni mladi, najveća i najbolja budućnost koju neka sredina može imati. Izrazio je zabrinutost zbog politika koje u svojim programima nemaju mjesta za kulturu i iskazao želju da naša sredina njeguje talente koji su nam povjereni, koji u tako kratkom vremenu i malenom broju proba uz svoje starije profesionalne kolege postižu prekrasan rezultat. Osobito je istaknuo prof. Vesnu Alebić, ravnateljicu Glazbene škole Josipa Hatzea, i zahvalio joj na pomoći i zalaganju za glazbeni razvoj mladih.
Uz bis koji je publika gromoglasno poželjela završila je još jedna prekrasna Filharmonija budućnosti, nakon koje ljubitelji klasike mogu samo odahnuti – sve ono što nam treba za grad kulture jučer smo vidjeli u svom nacionalnom kazalištu – spoj glazbenih profesionalaca i mladih nada – a i jednima i drugima iskreno je stalo do onih drugih. U takvoj sinergiji nema straha za glazbenu budućnost Splita.