[OSVRT] Filharmonija budućnosti posvećena španjolskoj glazbi opet je otkrila blistave mlade glazbene nade, a i sjajnu misao maestra Ortege i Martíja – nema politike ni budućnosti ondje gdje nema kulture

Filharmonija budućnosti, jedan od najljepših i najvažnijih zajedničkih projekata Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu i Glazbene škole Josipa Hatzea, ni ove godine nije razočarao. Pod egidom „Viva la filarmonica del futuro“ publika je uživala u sat vremena sjajnog glazbenog programa koji je većinski inspiriran španjolskom plesnom glazbom, a obuhvaćao je djela Isaaca Albéniza, Michelea Manganija, Bernarda Bautiste Monterdea, Emmanuela Séjournéa, Johna Ruttera, Manuela de Falle i Artura Márqueza.

U izvedbi su sudjelovali zbor, orkestar i solisti Glazbene škole Josipa Hatzea uz Simfonijski orkestar HNK-a Split, pod ravnanjem nagrađivanog španjolskog dirigenta Marcela Ortege i Martíja. Maestrova je živost, oduševljenost glazbom i potpuna uronjenost u izabrani opus od prve sekunde dolazila do izražaja, što se lijepo osjetilo već u uvodnom otvaranju s Orkestrom HNK-a, čiji su prekaljeni profesionalci s osmijehom reagirali na ekspresivno vođenje koje im je odlično odgovaralo, a još je od veće pomoći bilo njihovim mladim kolegama, učenicima Glazbene škole Josipa Hatzea.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Izbor solista ovogodišnje Filharmonije budućnosti zbilja je bio crème de la crème: klarinetist Baldo Šale, trubač Marin Goreta i udaraljkaš Luka Vukšić već su mnogo puta proslavili školu svojim sjajnim rezultatima na natjecanjima, a razina profesionalizma, talenta i žive mladenačke virtuoznosti (koja proizlazi koliko iz talenta, barem još toliko iz rada) bila je oduševljavajuća. Vjerni pratitelji Filharmonije budućnosti primijetit će i da je ova godina pod svjetla reflektora zasluženo dovela instrumente koji se ponekad nepravedno zapostavljaju, upoznavši nas s njihovim sjajnim mogućnostima kroz nadahnut, zreo i vješt nastup mladih glazbenika pred kojima je, vjerujemo, blistava glazbena budućnost. Svakako valja pohvaliti i njihove profesore, koji su i pri izlasku na pozornicu svoje mlade zvijezde gurali u prvi plan, kao prava slika one prekrasne metafore „Gloria discipuli – gloria magistri“.

Mladi glazbenici zbora i orkestra Glazbene škole Josipa Haztea osobito su se iskazali u nimalo jednostavnoj „Gloriji“ Johna Ruttera za Mela Olsona. Stavak čiji karakter djeluje trijumfalno, uz veličanstvene puhače, upečatljiv ritam i ceremonijalan zborski zvuk dobrodošao je repertoarni skok koji je pokazao raskoš sviračkog i pjevačkog talenta. Puhači i zbor djelovali su balansirano, uz čvrsto dirigentsko vodstvo, a iz mladenačkih je glasova lijepo ujednačene boje izvirao dojam svečane radosti, uz povremene uzvike koji djeluju kao trijumf duhovne tekstualne podloge unutar ekstatična oduševljenja melodijom.

Maestro Marcel Ortega i Martí iskoristio je završetak prelijepe koncertne večeri za kratak i inspirativan govor o snazi filharmonije. Pohvalio je Orkestar HNK-a Split i istaknuo njihovu snažnu želju da podrže kolege iz Glazbene škole, s posebnim naglaskom na činjenicu da su glazbenici, osobito oni mladi, najveća i najbolja budućnost koju neka sredina može imati. Izrazio je zabrinutost zbog politika koje u svojim programima nemaju mjesta za kulturu i iskazao želju da naša sredina njeguje talente koji su nam povjereni, koji u tako kratkom vremenu i malenom broju proba uz svoje starije profesionalne kolege postižu prekrasan rezultat. Osobito je istaknuo prof. Vesnu Alebić, ravnateljicu Glazbene škole Josipa Hatzea, i zahvalio joj na pomoći i zalaganju za glazbeni razvoj mladih.

Uz bis koji je publika gromoglasno poželjela završila je još jedna prekrasna Filharmonija budućnosti, nakon koje ljubitelji klasike mogu samo odahnuti – sve ono što nam treba za grad kulture jučer smo vidjeli u svom nacionalnom kazalištu – spoj glazbenih profesionalaca i mladih nada – a i jednima i drugima iskreno je stalo do onih drugih. U takvoj sinergiji nema straha za glazbenu budućnost Splita.