Novi prometni kaos u Splitu? Na jednoj od frekventnijih cesta kreću radovi

Zbog radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi na Putu Duilova u Splitu uvodi se privremena regulacija prometa koja će trajati od 14. do 30. svibnja 2026. godine.

Kako se navodi u prometnoj suglasnosti koju je izdao Upravni odjel za promet Grada Splita, radovi će se izvoditi na području križanja Puta Duilova s Maslinskom ulicom i Putem Orišca.

Suglasnost je izdana tvrtki Cestar d.o.o., a privremena regulacija prometa provodit će se prema prometnom elaboratu izrađenom u svibnju ove godine.

Tijekom izvođenja radova izvođač je obvezan omogućiti prolazak vozilima hitnih službi te osigurati sigurno kretanje pješaka, posebno na dijelu nogostupa gdje će se uklanjati betonske prepreke.

Iz Grada Splita navode kako je izvođač dužan o privremenoj regulaciji prometa unaprijed obavijestiti javnost, kao i koordinirati aktivnosti s javnim prijevoznikom, policijom, vatrogascima i hitnim službama.